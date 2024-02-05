ЦИК обнаружил в подписях Надеждина более 15% брака

ЦИК России обнаружил в подписях кандидата на пост президента Бориса Надеждина более 15% брака. Для регистрации допустимо не больше 5%.

"Заседание комиссии закончилось, забрали документы. 15,348% брака, впереди 2 бессонные ночи", – написал представитель штаба Надеждина Игорь Артемьев.

Согласно процедуре, после трёхэтапной проверки сомнительных подписей должно быть не больше 5%. В противном случае ЦИК кандидата не регистрирует – и он выбывает из борьбы за президентский пост.

"Мы планируем отбивать подписи. Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными. Если Центризбирком откажет мне в регистрации, я обжалую решение в Верховном суде", – написал Надеждин. Заседание по регистрации пройдёт в ЦИК 7 февраля.

Пресс-секретарь штаба Надеждина Павел Бурлаков напомнил, что "весь мир видел, что мы честно собирали подписи". Ранее у точек сбора подписей в российских и зарубежных городах выстраивались очереди из желающих поддержать Надеждина.

На прошлой неделе зампредседателя ЦИК Николай Булаев намекал на проблемные подписи у Бориса Надеждина и Сергея Малинковича. "Когда мы видим десятки людей, которых уже на этом свете нет, а они дали подпись, возникает вопрос об этических нормах сборщиков подписей. В какой-то мере кандидат к этому причастен", – сказал Булаев на заседании ЦИК. Он не уточнял, чьи подписи имеет в виду.

Надеждин прокомментировал слова Булаева так: "Мы с вами живее всех живых. Если в моих подписных листах кому-то мерещатся мёртвые души – ну что ж, друзья, это вопросы не совсем ко мне. Это больше в церковь, к экзорцисту". Он также опубликовал фотографии очередей из людей, которые оставляли за него подписи.

Надеждин – единственный из кандидатов, открыто выступающий за завершение войны в Украине и высказывающийся против политики нынешнего президента России Владимира Путина.

ЦИК уже зарегистрировал четверых кандидатов, в том числе Путина, который собирается стать президентом в пятый раз. Путин идёт на выборы самовыдвиженцем. Для регистрации ему требовалось сдать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК обнаружил в них 0,15% брака.