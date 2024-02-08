ЦИК рекомендовала отказать Надеждину в регистрации

ЦИК России отказала кандидату на пост президента России Сергею Малинковичу в регистрации и рекомендовала принять то же решение в отношении Бориса Надеждина.
В телеграме Надеждина уже сообщается, что ЦИК в регистрации ему отказала, хотя комиссия ещё не голосовала. Он пообещал обжаловать решение комиссии в суде, Малинкович вердикт оспаривать не будет.
На заседании сегодня, 8 февраля, ЦИК признала недействительными 9 147 подписей избирателей в поддержку выдвижения Надеждина. Достоверными признаны 95 587 подписей (для регистрации необходимо 100 тысяч, сдать можно было не более 105 тысяч подписей).
ЦИК забраковала подписи умерших людей, с ошибками в данных о сборщиках, с ошибками в подписях (не совпали с базой МВД), собранные членами избирательных комиссий (это запрещено законом) и, по мнению ЦИК, оставленные не самими избирателями.
Ранее ЦИК обнаружила в подписях Надеждина более 15% брака. Некоторые из них были признаны недействительными из-за ошибок ЦИК при оцифровке. Например, комиссия расшифровала Ростов-на-Дону как "ростов на дому" и забраковала подпись. Подобные подписи штабу Надеждина удалось отстоять.
"Я не согласен с решением Центризбиркома. Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно – за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир", – заявил Надеждин, отметив, что обжалует решение ЦИК в Верховном суде.
Надеждин – единственный из кандидатов, открыто выступающий за завершение войны в Украине и высказывающийся против политики нынешнего президента России Владимира Путина.
Также ЦИК отказала в регистрации кандидату от "Коммунистов России" Сергею Малинковичу: 8 979 подписей в поддержку его выдвижения были признаны недействительными.
Таким образом ЦИК зарегистрировала только четырёх кандидатов, в том числе нынешнего президента России Владимира Путина, который собирается стать президентом в пятый раз. Путин идёт на выборы самовыдвиженцем. Для регистрации ему требовалось сдать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК обнаружила в них 0,15% брака.
- Голосование на выборах президента России пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года. Выборы в России независимые наблюдатели и эксперты оценивают как несвободные и нечестные. Власти вмешиваются в избирательный процесс, создают преимущества провластным кандидатам, в ряде случаев речь идёт и о прямых фальсификациях.
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