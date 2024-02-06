ЦИК после оцифровки забраковала подписи из "ростова на дому"

По крайней мере некоторые подписи, собранные кандидатом на пост президента Борисом Надеждиным, ЦИК России забраковала из-за некачественной оцифровки. Это утверждает электоральный эксперт Роман Удот, ознакомившийся с результатами проверки. Он опубликовал фотографии, на которых, как он утверждает, видны ошибки в оцифровке.

Для проверки ЦИК оцифровывает рукописные подписи избирателей, после чего отбраковывает не совпадающие с базой МВД России. Накануне ЦИК заявил, что в подписях за Надеждина обнаружено более 15% брака - при таком проценте регистрация его кандидатуры невозможна.

Как утверждает Удот, ЦИК после оцифровки, в частности, забраковала подписи из "ростова на дому". При этом в оригинальной рукописной подписи правильно указан город Ростов-на-Дону. Недействительными также были признаны подписи из "Салихарда" (правильно Салехард), с улицы "Мяковской" (Маяковской), а также от "Боорисовичей" и "Александровмчей" (ошибки в написании отчеств, как утверждается, также возникли при оцифровке). Удот предполагает, что это ошибки или "сознательная диверсия" ЦИК.

Сейчас доверенные лица Надеждина перепроверяют ведомость ЦИК, чтобы "отбить подписи". Надеждин обратился в комиссию с просьбой перенести заседание по его регистрации, назначенное на завтра, 7 февраля, чтобы успеть проверить всю ведомость.

Ранее "Новая газета Европа" опубликовала текст, в котором со ссылкой на анонимные источники внутри штабов Надеждина, говорится, что в ЦИК могли уйти 20 тысяч некачественных подписей. Их якобы замешал один из штабов. Сторонники Надеждина обвинили издание в непрофессионализме и в проплаченном вбросе.

Газета выпустила материал сразу после того как стало известно, что ЦИК обнаружила в подписях Надеждина более 15% брака при допустимых 5%.

Кампания по сбору подписей за Надеждина привлекла внимание, поскольку он единственный из всех кандидатов открыто высказался за прекращение войны в Украине.