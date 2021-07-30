ЦИК потребовала от "Яблока" отчитаться о связи с иноагентами

Центральная избирательная комиссия потребовала от партии "Яблоко" до 3 августа предоставить данные о связи двоих их кандидатов в Госдуму с НКО – "иностранными агентами". Трансляция заседания велась на сайте комиссии; выдержки приводит ТАСС. Секретарь ЦИК Наталья Бударина сказала, что речь идёт о бывшем исполнительном директоре "Открытой России" Андрее Пивоварове, который сейчас находится в СИЗО Краснодара, и юристке правозащитного центра "Мемориал" Марине Агальцовой. На это им указал Минюст, проверяя федеральный список партии.

По данным, представленным в ЦИК Минюстом, Пивоваров является председателем и учредителем организации "Открытый Петербург", включённой в реестр иностранных агентов, а Агальцова получала денежные средства от Института прав и публичной политики. Организацию включили в список иноагентов уже после подачи документов о выдвижении кандидата. "Яблоку" придётся маркировать федеральную агитационную продукцию, указывая, что среди кандидатов политического объединения есть лица, аффилированные с иностранными агентами. Об этом "Открытым медиа" рассказал зампред партии Иван Большаков.

"Открытый Петербург", который занимался проектом помощи муниципальным депутатам "Объединённые демократы", включили в реестр "иностранных агентов" в декабре 2020 года, а исследовательскую организацию "Институт права и публичной политики" – в середине июля 2021 года. Из-за работы "Открытого Петербурга" Пивоварова дважды штрафовали на 50 тысяч рублей.

В конце мая Пивоварова сняли с самолёта в петербургском аэропорту Пулково, когда оппозиционер собирался лететь в Варшаву на отдых, отвезли в Краснодар и арестовали. В отношении него – через два дня после ликвидации "Открытой России" – завели дело из-за поста в фейсбуке о проекте "Объединённые демократы", который следствие связывает с "Открытой Россией".