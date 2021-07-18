Глава ЦИК: Пивоваров зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы 

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что бывший директор "Открытой России" Андрей Пивоваров, который в данный момент находится под арестом в краснодарском СИЗО по обвинению в участии в деятельности "нежелательной организации", зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".
"Он имеет право участвовать в кампании", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.
В ответ соратники Пивоварова сообщили, что официального решения о регистрации у них на руках нет. "Мы ждём результатов по документам, которые подали в ЦИК, и только после их утверждения сможем говорить о том, что Пивоваров участвует в выборах", — говорится в сообщении, которое распространено через телеграм-канал оппозиционного политика.
- Андрея Пивоварова задержали 31 мая, сняв с самолёта в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Позже стало известно, что против него возбудили уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией – "Открытой Россией". Поводом для уголовного дела стал репост Пивоварова в фейсбуке, который он, по версии следствия, сделал год назад в Краснодаре. Политика перевезли из Петербурга в этот город, где суд арестовал его на два месяца.
- Находясь в СИЗО Андрей Пивоваров призвал одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского выдвинуть его и других кандидатов, "попавших в жернова политических репрессий", на выборы в Госдуму. "Это уникальный шанс сделать сильный политический и гуманитарный поступок", — написал он в письме Явлинскому.
- В 2017 года власти России признали нежелательными зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В российском движении "Открытая Россия", а также в одноимённой общественной организации, неоднократно заявляли, что они не связаны с этими структурами. Официально Минюст не включал их в список нежелательных НКО. Несмотря на это, члены "Открытой России" неоднократно подвергались административному и уголовному преследованию. В мае общественное движение объявило о самоликвидации.
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