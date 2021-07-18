Глава ЦИК: Пивоваров зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы 

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что бывший директор "Открытой России" Андрей Пивоваров, который в данный момент находится под арестом в краснодарском СИЗО по обвинению в участии в деятельности "нежелательной организации", зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".

"Он имеет право участвовать в кампании", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.

В ответ соратники Пивоварова сообщили, что официального решения о регистрации у них на руках нет. "Мы ждём результатов по документам, которые подали в ЦИК, и только после их утверждения сможем говорить о том, что Пивоваров участвует в выборах", — говорится в сообщении, которое распространено через телеграм-канал оппозиционного политика.