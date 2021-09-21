ЦИК распределил депутатские мандаты по итогам выборов в Госдуму

Центризбирком по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва распределил депутатские мандаты. По предварительным данным, "Единая Россия" получает 324 места из 450 и сохраняет конституционное большинство. В предыдущем созыве у членов партии было 343 голоса.

В Думу также проходят КПРФ, "Справедливая Россия – за правду", ЛДПР и "Новые люди".

Официальные итоги выборов Центризбирком планирует подвести в пятницу.

В новый состав депутатов от "Единой России" в этом году вошёл политтехнолог Александр Бородай. Он играл одну из ключевых ролей в конфликте на востоке Украины.

От "Справедливой России – за правду" в Госдуме среди прочих будет Захар Прилепин, участник войны в Донбассе на стороне сепаратистов "ДНР".

По Преображенскому одномандатному округу Москвы в Госдуму прошёл Анатолий Вассерман, известных по телевизионным играм "Что? Где? Когда?" и "Своя игра".

Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. Явка, по данным ЦИК, составила 52 процента.

Движение за права избирателей "Голос" (признано российскими властями иностранным агентом) зафиксировало более пяти тысяч жалоб от избирателей о вероятных нарушениях во время голосования. В МВД рассказали, что получили более 750 заявлений с жалобами на ход голосования. ЦИК подтвердил 12 случаев вброса бюллетеней в восьми регионах.