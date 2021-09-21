В соцсетях Навального появился пост об итогах "Умного голосования"

В социальных сетях оппозиционера Алексея Навального появился пост об итогах прошедших выборов. Он назвал результаты "Умного голосования" огромным успехом "технически" и заявил, что в Москве и Санкт-Петербурге был "триумф" этой методики. Однако общий результат, по мнению оппозиционера, победой назвать нельзя, потому что его "украли, перерисовав самым примитивным образом".

Навальный сравнивает выборы со спортивным матчем, на котором "жулики подкручивают результаты на табло". По его словам, раньше в подобных "матчах" он и его сторонники иногда добивались ничьих и изредка побед, а теперь "просто разнесли соперников". Главным результатом прошедших выборов Навальный назвал то, что больше нет мыслей "у них всё равно больше".

Оппозиция и наблюдатели считают, что результаты электронного голосования в Москве были сфальсифицированы. По итогам офлайн голосования, в большинстве из 15 московских округов лидировали кандидаты, предложенные "умным голосованием". Однако, когда появились результаты голосования через интернет, во всех 15 округах поменялись победители. Подозрение у наблюдателей и оппозиции вызывает то, что публикация итогов электронного голосования откладывалась несколько раз. Они появились в открытом доступе спустя пол дня после выборов.

20 сентября в Москве на Пушкинской площади прошла акция протеста против фальсификаций на прошедших выборах, в ней приняли участие несколько сотен человек.

Команда Навального опубликовала свои рекомендации по голосованию за два дня до начала выборов. Большинство поддержанных "Умным голосованием" кандидатов – представители КПРФ, но были и представители других партий. Сторонники Навального предлагают голосовать за кандидатов, которые, по их мнению, имеют наибольшие шансы выиграть у представителей "Единой России". Партийная принадлежность при этом не важна. Российские власти блокируют информационные ресурсы, связанные с командой Навального, в том числе сайт "Умного голосования".

Ранее Центральная избирательная комиссия России объявила, что обработала все 100 процентов бюллетеней, поданных избирателями на выборах в Государственную думу, которые проходили с 17 по 19 сентября. Сообщается, что явка составила около 52 процентов.

По предварительным итогам, "Единая Россия" набрала 49,8 процента голосов, КПРФ – почти 19 процентов, ЛДПР – чуть больше 7 с половиной процентов, "Справедливая Россия" – около семи с половиной процентов. В Думу впервые с 2003 года прошла ещё одна – пятая - партия "Новые люди", у которой 5,32 процента.

По одномандатным округам "Единая Россия" победила в 198 округах, кандидаты от КПРФ стали лидерами в девяти, "Справедливая Россия" победила в восьми, ЛДПР – в двух. Также "Родина", Партия роста и "Гражданская платформа" одержали победу каждая в одном округе. Кроме того, в Думу проходят пятеро самовыдвиженцев.