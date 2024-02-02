ЦИК сообщит о недостатках в подписях Надеждину и Малинковичу

ЦИК России пригласит кандидатов на пост президента России Бориса Надеждина и Сергея Малинковича для извещения о недостатках в собранных ими подписях избирателей в понедельник, 5 февраля.

По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, проверка подписей Надеждина "в полном разгаре", а проверка подписей Малинковича почти завершена.

"Когда мы видим десятки людей, которых уже на этом свете нет, а они дали подпись, возникает вопрос об этических нормах сборщиков подписей. В какой-то мере кандидат к этому причастен", – сказал Булаев на заседании ЦИК. Он не уточнил, чьи подписи имеет в виду.

Сообщение не означает, что Надеждину и Малинковичу непременно откажут в регистрации. По закону в подписях допустим некоторый процент брака.

Ранее Надеждин, выдвинутый "Гражданской инициативой", и Малинкович от "Коммунистов России" сдали в ЦИК не более 105 тысяч подписей избирателей из разных регионов России, как того требует закон. Решение о регистрации кандидатов ЦИК должен вынести до 10 февраля.

ЦИК ранее уведомил кандидатов-самовыдвиженцев Раду Русских и Анатолия Баташева о неустранимых недостатках в их подписях. Оба претендента сдали недостаточное количество подписей и не предоставили ряд документов.

Русских сдала всего 476 подписей из необходимых 300 тысяч, Баташев принёс в ЦИК пять коробок, из которых заполнена была только одна. Он отказался отвечать на вопрос, зачем сдаёт в ЦИК пустые коробки. Баташев сказал, что своим решением спас "десять сосен", а позже призвал ЦИК разрешить электронный сбор подписей, чтобы сохранить лес.

Зарегистрированы на данный момент четыре кандидата, среди них и баллотирующийся на пятый срок Владимир Путин.