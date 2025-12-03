Ссылки для упрощенного доступа

Турецкая судоходная компания заявила о прекращении операций с Россией

Турецкая компания Besiktas Shipping – владелец нефтяного танкера Mersin, получившего повреждения у берегов Сенегала, заявила о прекращении всех судоходных операций с Россией.

"С настоящего момента мы больше не будем осуществлять никаких рейсов, связанных с Россией", – говорится в заявлении компании.

Танкер Mersin, который ранее заходил в российские порты, 27 ноября стоял на якоре у побережья Дакара (столица Сенегала). По данным судовладельца, ночью произошло четыре внешних взрыва, которые привели к попаданию воды в машинное отделение танкера, никто не пострадал. В компании заверили, что судно остается безопасным и устойчивым, а также не представляет угрозы для навигации или безопасности окружающей среды.

"На протяжении всей нашей деятельности мы строго соблюдали все международные санкционные режимы, полностью соблюдая механизм ценового ограничения G7/ЕС и все соответствующие торговые ограничения, – говорится в сообщении Besiktas Shipping. – Однако ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась. После тщательной оценки мы пришли к выводу, что риски, которым подвергаются наши суда и экипаж, стали неприемлемыми".

В компании отметили, что главным их приоритетом является безопасность персонала и имущества, поэтому они "прекращают все подобные операции".

28 ноября у берегов Турции были атакованы танкеры Kairos и Virat, которые ходят под флагом Гамбии (они включены в санкционные списки ЕС и Великобритании как суда российского ьак называемого теневого флота). Утром 29 ноября Минтранс Турции сообщил, что Virat подвергся повторной атаке и получил "незначительные повреждения правого борта". Пострадавших не было, суда не затонули. МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с инцидентом. Украинские СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины утверждали, что атака на два танкера в конце ноября была операцией украинской разведки и ВМС Украины.

2 декабря российский танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию, также подвергся атаке у побережья Турции. В Росморречфлоте заявили, что судно атаковали беспилотники. В МИД Украины заявили, что к этой атаке Киев не имел отношения, намекнув на возможную провокацию. Атаку на танкер у берегов Сенегала в Киеве не комментировали.

Российский президент Владимир Путин 2 декабря обвинил Украину в "пиратстве" в связи с атаками на танкере и заявил, что Россия может усилить атаки на украинские порты, а также отметил, что Россия может рассмотреть "меры" и против судов поддерживающих Украину стран. По его словам, России по силам "отрезать Украину от моря".

