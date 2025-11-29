СМИ: танкеры "теневого флота" РФ поразили украинские морские дроны

Украинские СМИ в субботу опубликовали видео, на котором, как утверждается, морские беспилотники Sea Baby поражают в Чёрном море танкеры российского так называемого теневого флота. На видео виден момент поражения танкера и возникший на борту пожар. Со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины утверждается, что речь шла о совместной операции СБУ и Военно-морских сил Украины. Утверждается, что танкеры шли пустыми на погрузку в российский порт Новороссийск.

Официально то, что украинские морские дроны нанесли удары по танкерам, не подтверждено.

Накануне стало известно о том, что на двух нефтяных танкерах в Чёрном море, недалеко от побережья Турции, возник пожар. "Следующий в российский порт Новороссийск пустой танкер KAIROS под флагом Гамбии подал сигнал о возгорании на борту в 28 милях от нашего побережья, предположительно из-за внешнего воздействия", - говорилось в сообщении министерства транспорта Турции. Впоследствии стало известно и о пожаре на танкере VIRAT также под флагом Гамбии, но с российским экипажем. Экипаж сообщил, что судно подверглось удару примерно в 35 морских милях от берега в Чёрном море. Российские провоенные блогеры пишут о том, что по кормовой части судна ударили пять морских дронов.

Утром в субботу министерство транспорта Турции сообщило, что VIRAT подвергся повторной атаке. Утверждается, что судно получило "незначительные повреждения правого борта". "Пожара на борту нет, экипаж чувствует себя хорошо", говорится в сообщении. Экипаж с судна пока не эвакуируют, оно остаётся на плаву. С судна KAIROS, согласно тому же сообщению, были эвакуированы 25 членов экипажа.



Оба судна находятся под западными санкциями как входящие в "теневой флот" России, с помощью которого она торгует нефтью.