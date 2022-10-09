При ночном обстреле Запорожья погибли 17 человек

В ночь на 9 октября город Запорожье подвергся массированному ракетному обстрелу. Областная военная администрация зафиксировала около 10 взрывов.

Как написал у себя в телеграме секретарь горсовета Анатолий Куртев, пострадали многоквартирные дома; также разрушено пять домов частного сектора и не менее 40 - пострадали. Куртев сообщил о как минимум 17 погибших. В городе ведётся разбор завалов и тушение пожаров.

При предыдущим крупном обстреле Запорожья 6 октября погибли 11 человек.