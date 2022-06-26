Турция не вводит санкции против России из-за своей энергозависимости

Введение санкций против России нанесет больше вреда экономике Турции, чем российской. Об этом заявил представитель турецкого президент Ибрахим Калын.

Анкара защищает свои интересы, поэтому не стала присоединяться к ограничениям, которые многие страны ввели в отношении России после её нападения на Украину. По словам Калына, Запад понял эту позицию.

Представитель Анкары подчеркнул, что Турция зависит от иностранных источников энергии и поэтому "развивает отношения с Россией так же, как и с Ираном".

Против России после её вооружённого вторжения на территорию Украины страны Запада ввели шесть пакетов санкций. Среди прочего, под эмбарго в некоторых странах попали российские энергоресурсы.

Ожидается, что в ближайшее время будет введён запрет на импорт из России золота. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, запрет ударит по российским олигархам, переводившим в последнее время свои активы в золото, и по "путинской военной машине".