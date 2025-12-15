Турция заявила о сбитом дроне над акваторией Черного моря

Турецкие военные сбили над Черным морем неопознанный беспилотник, который вышел из-под контроля и приближался к воздушному пространству страны.

В Минобороны Турции сообщили, что для перехвата дрона были подняты истребители F-16. "Чтобы предотвратить любую потенциальную неблагоприятную ситуацию, беспилотник был сбит в безопасном районе за пределами жилых районов", – говорится в публикации.

Кому принадлежал сбитый дрон, неизвестно.

В конце ноября власти Турции сообщили о пожарах на двух нефтяных танкерах в Чёрном море: Kairos и Virat. Оба судна находятся под западными санкциями как входящие в "теневой флот" России, с помощью которого она торгует нефтью. СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины утверждали, что это была совместная операция украинской разведки и ВМС Украины.

В начале декабря атаке подвергся еще один танкер – Midvolga 2, следовавший из России в Грузию. Судно, которое ходит под флагом России, перевозило груз подсолнечного масла, на его борту находится 13 членов экипажа.