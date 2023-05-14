Турцию, судя по всему, ждёт второй тур президентских выборов

На прошедших в воскресенье 14 мая президентских выборах в Турции ни один из кандидатов не преодолевает порог в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. Государственный турецкий телеканал TRT, ссылаясь на результаты подсчёта чуть более 93% бюллетеней, показывает, что у нынешнего главы государства Реджепа Эрдогана 49,67%. У его основного соперника - кандидата от шестипартийного оппозиционного объединения "Национальный альянс" Кемаля Кылычдароглу - 44,59%.

Государственное информационное агентство "Анадолу" после обработки более 80% избирательных бюллетеней показывало лидерство Эрдогана и его победу в первом туре с 50,43% голосов. Кылычдароглу на тот момент "Анадолу" давало 43,77%. После закрытия участков в 17 часов по местному времени государственные медиа на протяжении нескольких часов показывали лидерство Эрдогана, и что у него более 50%.

При этом Кылычдароглу утверждал на протяжении вечера, что собственные подсчёты его Национально-республиканской партии показывают его лидерство, а не Эрдогана. Оппозиция резко критикует данные по итогам голосования, приводимые "Анадолу", называя их "ненадёжными". В этой связи отмечалось, что госагентство сначала публикует результаты голосования из регионов, где поддержка Эрдогана наиболее сильна. При этом большинство бюллетеней в крупнейших городах - Стамбуле, Анкаре и Измире - ещё не были обработаны.

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер поздно вечером в воскресенье сделал короткое сообщение для журналистов, сказав, что подсчитаны 47,08% бюллетеней в Турции и 12,6% - за рубежом. Он не стал говорить о том, какой кандидат лидирует, и отверг прозвучавшие обвинения, что комиссия медлит с публикацией результатов, передаёт Би-би-си.

Источники в окружении обоих ведущих кандидатов не исключают вероятности второго тура, который состоится 28 мая, если ни Эрдоган, ни Кылычдароглу не наберут более 50% голосов. Такое развитие событий прогнозировалось перед выборами.

Нынешнее голосование на выборах президента называют самым напряжённым для Эрдогана за более чем 20 лет его нахождения у власти - в качестве президента и главы правительства. Большинство предвыборных опросов показывали небольшое преимущество оппозиционного кандидата.

В Турции 14 мая проходили также парламентские выборы. Глава избирательной комиссии Йенер заявил, что голосование прошло без ситуаций, которые могли бы негативно сказаться на результатах. Реджеп Эрдоган написал в твиттере после закрытия участков, что процесс голосования "соответствовал демократии".

Всего на президентских выборах были представлены три кандидата — Реджеп Эрдоган, кандидат от единой оппозиции Кылычдароглу и представитель политического блока "Альянс АТА" ("альянс предков") Синан Оган. Он получил более 5% голосов.