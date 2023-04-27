Для живущих за границей граждан Турции в четверг начинается голосование на президентских и парламентских выборах, назначенных в их стране на 14 мая.

Самая большая диаспора турецких граждан проживает в Германии - примерно полтора миллиона человек, отмечает агентство dpa. В ФРГ будет открыто 26 избирательных участков. Голосование за рубежом возможно до 9 мая.

В среду стало известно, что президент Турции Реджеп Эрдоган, который баллотируется на новый срок после 20 лет пребывания у власти, отменил запланированные на среду и четверг предвыборные митинги. Как отмечает Reuters, вечером во вторник Реджеп Эрдоган прервал своё участие в телеинтервью в прямом эфире, сказав, что он чувствует себя плохо из-за расстройства желудка.

В твиттере Эрдоган написал, что решил остаться дома по совету врачей. Позднее в тот же день в правящей "Партии справедливости и развития" отметили, что 27 апреля Эрдоган будет участвовать по видеосвязи в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" в южной провинции Мерсин.

Пресс-служба Эрдогана в четверг выступила с опровержением появившихся в сети сообщений о том, что он перенёс сердечный приступ и находится в больнице. В окружении президента эти сведения назвали "безосновательными слухами". Пресс-служба подтвердила, что 27 апреля Эрдоган планирует участвовать в режиме видеоконференции в церемонии на АЭС.

Эти выборы называют самыми тяжёлыми для Эрдогана за годы. Недавние опросы показали тесное соперничество между ним и оппозиционным лидером Кемалем Кылычдароглу, который возглавляет лагерь, объединяющий сторонников светских принципов правления с представителями консервативных и националистических сил.

Второй тур президентских выборов намечен на 28 мая, если по результатам голосования 14 числа не будет явного победителя, набравшего более 50%.