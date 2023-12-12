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Туск: я больше не могу слышать, что кто-то устал от ситуации в Украине

Дональд Туск
Дональд Туск

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск призвал западных лидеров к мобилизации усилий для помощи Украине. Он сказал об этом во вторник в своей инаугурационной речи в польском парламенте.

"Нападение на Украину – это нападение на всех нас. Мы будем требовать полной мобилизации Запада для помощи Украине. Я больше не могу слушать политиков, которые говорят, что устали от ситуации в Украине. Я буду требовать помощи Украине с первого дня [своего пребывания должности]", – заявил Дональд Туск.

66-летний Туск уже возглавлял правительство Польши в 2007–2014 годах. Он дважды избирался председателем Евросовета, высшего политического органа Евросоюза. Сейм Польши на заседании 11 декабря избрал Туска новым премьером. Его кандидатуру поддержала коалиция партий, обладающая большинством голосов в нижней палате парламента после выборов, прошедших в стране осенью. Для правящей консервативной партии "Право и справедливость" итоги голосования не позволили оставить у власти своего премьера.

  • Дональд Туск выступает за продолжение европейской интеграции Польши, в то время как политика "Права и справедливости" была направлена на обособление от ЕС. Оппоненты обвиняли партию в движении к авторитаризму, атаке на оппозицию и свободные СМИ.

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