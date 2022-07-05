Тувинцу не разрешили развернуть у Кремля жёлто-голубой флаг Тувы

Депутату горсовета Кызыла Республики Тува не разрешили развернуть на Красной площади жёлто-голубой тувинский флаг. Депутата быстро окружили люди с дубинками. Об этом рассказывает телеграм-канал @сибирьмедиа.

Тувинский депутат Роман Тамоев проводил опрос москвичей о Республике Тува и хотел повесить себе на спину тувинский флаг, "по цветам схожий с украинским". Тамоев предусмотрительно решил спросить у полицейских, можно ли ему сфотографироваться и "подвигаться" с флагом на Красной площади. Полицейские это категорически запретили.

По словам Тамоева, стоило ему отойти от полицейских – как его окружили человек десять с дубинками. "Я законопослушный гражданин, родину люблю", – убеждал их Тамоев.

Позже Тамоев рассказал, что полицейские запретили ему разворачивать флаг российского региона, сославшись на законодательство, но не уточнили о каком законе идёт речь. Также депутат отметил, что большинство опрошенных им москвичей ничего не знают о Туве, а некоторые путают тувинский флаг с украинским. Тамоев предположил, что причина кроется в плохом качестве образования.