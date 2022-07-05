Тувинцу не разрешили развернуть у Кремля жёлто-голубой флаг Тувы

Депутату горсовета Кызыла Республики Тува не разрешили развернуть на Красной площади жёлто-голубой тувинский флаг. Депутата быстро окружили люди с дубинками. Об этом рассказывает телеграм-канал @сибирьмедиа.
Тувинский депутат Роман Тамоев проводил опрос москвичей о Республике Тува и хотел повесить себе на спину тувинский флаг, "по цветам схожий с украинским". Тамоев предусмотрительно решил спросить у полицейских, можно ли ему сфотографироваться и "подвигаться" с флагом на Красной площади. Полицейские это категорически запретили.
По словам Тамоева, стоило ему отойти от полицейских – как его окружили человек десять с дубинками. "Я законопослушный гражданин, родину люблю", – убеждал их Тамоев.
Позже Тамоев рассказал, что полицейские запретили ему разворачивать флаг российского региона, сославшись на законодательство, но не уточнили о каком законе идёт речь. Также депутат отметил, что большинство опрошенных им москвичей ничего не знают о Туве, а некоторые путают тувинский флаг с украинским. Тамоев предположил, что причина кроется в плохом качестве образования.
- Согласно федеральному закону и указу президента России, публичное мероприятие на территории Московского Кремля, включая Красную площадь и Александровский сад, должно быть согласовано с администрацией президента.
- Республика Тува (бывшая Тувинская Народная Республика) – российский регион в Сибири. В 1921-1944 годах Тува была частично признанным государством, после чего вошла в СССР. Более 80% республики занимают горы, около столицы Тувы – Кызыла начинается река Енисей. Традиционная религия тувинцев – тибетский буддизм, который сочетается с элементами древнего шаманизма.
- Тува традиционно входит в различные антирейтинги регионов России. В частности, в 2021 году республика была признана беднейшим российским регионом. Доля населения, проживающего за чертой бедности, там составляла 34,1%.
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