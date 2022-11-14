Тёмная сторона прогресса. Александр Подрабинек – о бомбах и ракетах

Научно-технический прогресс остановить невозможно. В истории человечества кто только не пытался это сделать, но ничего не получалось. Жажда познания оказывалась сильнее судов инквизиции, насмешек общества, запретов исследований. Ещё труднее остановить трансграничную торговлю и экономическое сотрудничество. С древнейших времен люди обменивались сделанным, выращенным или отнятым у других. Их не останавливали ни разбойники, нападавшие на караваны, ни пираты, ни торговые пошлины, ни экономические санкции. Иногда было легче, иногда труднее, но всегда находились пути обхода и тайные лазейки. Нет веских оснований предполагать, что в ближайшее время ситуация существенно изменится. В наш век обмен научным опытом и международная торговля признаны общественным достоянием и всячески поощряются в абсолютном большинстве стран. Успехи и перспективы международного сотрудничества хорошо видны на примере космических исследований.

Однако прогресс в науке и экономике вовсе не идет в ногу с прогрессом в сфере политики и права: совершенно разные темпы преобразований. На планете остается значительное число стран, которые с удовольствием пользуются плодами научно-технического прогресса и даже сами вносят в него некоторый вклад, но государственное устройство которых отстает от нынешних стандартов на пару столетий, а то и вовсе находится на уровне Средневековья. Этот разрыв опасен для самих этих стран и создает угрозы для всего мира.

Пагубные плоды "героического труда" советских учёных и по сей день остаются угрозой всему миру

Очевидная проблема состоит в том, что научные достижения могут использоваться в странах авторитарного типа не на благо общества, а в интересах удерживающих власть правящих кланов. И тут я возвращаюсь к тому, с чего начал: невозможно остановить ни прогресс, ни торговлю. Власти авторитарных стран будут обходить санкционные запреты, воровать научные достижения, контрабандой завозить ценное оборудование, использовать мировой опыт в своих утилитарных целях. Они будут создавать новое оружие своими силами. Их нечем остановить, а санкции могут лишь слегка притормозить этот процесс. Им будет труднее, чем другим, они будут отставать, но в конце концов выйдут на тот уровень технической оснащённости, который создаст угрозы для всего мира. Увы, время работает на них, а не на миролюбивые страны. Терпимость к авторитаризму и раньше приводила к драматическим последствиям, и сейчас приводит, а чем дальше, тем трагичнее будут эти последствия.

Попытки умиротворения нацистского режима в Германии привели к мировой войне, в конце которой нацисты были в двух шагах от создания атомной бомбы. И это несмотря на истощение ресурсов и военные действия. То, что не удалось Гитлеру, получилось у Сталина. Частично за счет шпионажа и воровства научно-технических секретов у США, частично с помощью преданных делу коммунизма доморощенных физиков-атомщиков в СССР была создана атомная, а затем и водородная бомбы. Это определило судьбу мира на ближайшие десятилетия: тогда советская экспансия достигла небывалых размеров именно за счет всеобщего страха перед возможностью ядерной войны. Больше того, пагубные плоды "героического труда" советских учёных по сей день остаются угрозой всему миру и средством для шантажа других стран – посмотрите на войну с Украиной и реакцию Запада на готовность режима Владимира Путина применить ядерное оружие. А теперь уже новые поколения российских учёных создают для нынешней диктатуры новые образцы современных вооружений, отгоняя от себя мысли о том, как и против кого будет использовано это оружие.

Такова ситуация не только в России. Северная Корея обзавелась собственным атомным оружием и усиленно работает над средствами доставки. Её баллистические ракеты постоянно совершенствуются, увеличивая мощность, точность наведения и дальность действия. Пока северокорейские коммунисты угрожают только Азиатско-Тихоокеанскому региону, но недалек тот день, когда под угрозой атомного удара окажутся и другие континенты.

Ударными темпами развивает космическую и ракетные программы Иран. Этой стране уже удалось запустить в космос несколько спутников и отправить в суборбитальный полёт обезьяну, вернув её затем на Землю. Это значит, что Иран уже создал или близок к созданию межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерное оружие. О работах в Иране над атомной бомбой тоже достаточно хорошо известно. Остается официальным членом ядерного клуба и Китай, который хотя и не бряцает ядерным оружием, но не становится от этого менее опасным. Не избранная и не контролируемая обществом власть в любой момент может решиться на военный шаг, который никто не сможет предотвратить и парировать.

Общедоступность научных достижений и технологий в скором будущем приведёт к тому, что средства массового уничтожения смогут получить в свои руки даже относительно бедные режимы с деспотической формой правления. Здесь уже не помогут ни Договор о нераспространении ядерного оружия, ни контроль МАГАТЭ, ни резолюции ООН, ни запоздалые и потому малоэффективные санкции. У международного сообщества есть единственный способ предотвращать нарастающие угрозы – быстро и жёстко реагировать на системные нарушения прав человека в странах, в которых власть неподконтрольна обществу. Последовательно и не опаздывая применять весь арсенал доступных средств – от дипломатического давления и режима санкций до экономической блокады и гуманитарной интервенции. В противном случае крах нашей цивилизации не за горами.

Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист



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