Победить без насилия. Александр Подрабинек – о будущем протеста

В российском обществе все больше людей задаются сакраментальным вопросом: "Что делать?" Что делать с диктатурой, с органами власти, с войной и мобилизацией, с разрушением экономики? Спокойная жизнь для очень многих осталась в прошлом. Люди находят разные решения, и условно этих людей можно разделить на две группы. Одни спешно решают проблемы личного выживания, другие пытаются изменить ситуацию в стране. Оставшееся большинство просто не понимает, что делать, и в ответ на критику режима всё чаще задает вопрос: "А что вы конкретно предлагаете?"

Вопрос этот адресуется, как правило, оппозиционным политикам, независимым журналистам, общественным деятелям, политологам – то есть тем лидерам общественного мнения, которые занимаются политикой квалифицированно или даже профессионально. Горькая ирония состоит в том, что абсолютное большинство этих лидеров покинуло Россию, решив таким образом проблемы собственной безопасности. Они, конечно, готовы долго и умно рассуждать о том, что следует делать оставшимся, но советам из-за границы грош цена. Такие советы чаще вызывают раздражение, чем заинтересованное внимание. Особенно умиляют призывы выходить на протесты, а также сожаления, что этого не происходит или происходит, но недостаточно широко и энергично. Так и хочется сказать: "Друзья, возвращайтесь и займитесь делом, подайте личный пример!"

Даже путешествие в тысячу миль начинается с первого шага

Между тем, как бы это ни было горько сознавать сторонникам идеи о врожденном российском рабстве, гражданские протесты в России не утихают, а, наоборот, усиливаются. В последнее время, особенно после начала войны с Украиной, стали популярны "коктейли Молотова". Заполыхали военные комиссариаты и городские администрации. Невзирая на жестокие законы, граждане выходят на одиночные антивоенные пикеты. Участились случаи прямого неподчинения полиции, помогающей военкоматам в мобилизации. В протесты вовлекаются жители разных российских регионов и разных социальных групп: школьники, учителя, студенты, программисты, врачи, предприниматели. Не все протестуют открыто, многие подстраховываются от возможных репрессий.

24 февраля Путин выпустил из бутылки джинна насилия, который, по кремлёвским расчетам, должен сокрушить Украину. Однако ограничиться войной с Украиной теперь вряд ли удастся – джинна обратно в бутылку не загнать, он уже с успехом легализует в общественном сознании законность насильственного сопротивления власти. К сожалению, это почти безнадежный путь. Насилие действительно способно смести нынешний авторитарный режим, но с очень большой долей вероятности приведет к власти других любителей насилия. Опять хрен окажется не слаще редьки. Россия уже проходила этим путем, надо ли наступать на грабли?

Надёжные изменения может гарантировать только сознательное гражданское общество. У россиян остается эффективный инструмент ненасильственного сопротивления – гражданское неповиновение. Не участвовать в лживых делах власти. Не работать в военной промышленности. Отказаться от исследований, которые могут быть использованы в военных целях. Не признавать законы, нарушающие права человека. Не платить штрафы по политически мотивированным судебным решениям.

Гражданское неповиновение – это прежде всего личное решение каждого человека. Если трусливая российская элита способна протестовать только с красивой визой в загранпаспорте, значит, не стоит дожидаться знаменосца, всё надо начинать делать самим. Это, наверное, будет трудно, придётся долго ждать победы, но, как сказал один мудрый китаец, даже путешествие в тысячу миль начинается с первого шага.

Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист



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