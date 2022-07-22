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У 60% фармкомпаний есть проблемы с импортными поставками

В среднем 30% российских предприятий продолжают испытывать сложности с заграничными поставками из-за санкций, введённых против России в ответ на её вторжение в Украину. Среди фармацевтических фирм таких 60%. Об этом рассказывает проект Re: Russia.

Опрос представителей почти 14 тысяч предприятий по всей России показал, что самые серьёзные проблемы с импортом возникли у производителей инвестиционных товаров – капитала, с помощью которого можно расширять и модернизировать производство. 90% таких предприятий не смогли сохранить своих иностранных поставщиков, а большинство из тех, у кого возникли проблемы с импортом, не могут их решить.

Среди остальных отраслей с проблемами импорта больше других сталкивается фармацевтика: сложности испытывают 60% компаний, причём 10% ответили, что найти новых поставщиков взамен ушедших невозможно. Немногим лучше ситуация в отрасли железнодорожного транспорта, металлургии и машиностроении: проблемы с импортными компонентами испытывают более 40% компаний.

Меньше всего импорт беспокоит отрасль морского транспорта: 67% предприятий ответили, что выпуск их продукции от импорта не зависит, ещё 33% нашли других поставщиков. В розничной торговле о трудностях с импортными поставками сообщили 16% компаний, в оптовой – 37%.

Согласно динамике, с апреля 2022 года количество предприятий, испытывающих сложности с заграничными поставками, сократилось вдвое. Однако 3% всех опрошенных сообщают о принципиальной невозможности найти альтернативных поставщиков.

  • Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на это более тысячи организаций свернули свою деятельность в России, из них 308 полностью покинули страну. США и страны Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими компаниями.
  • В начале мая российское министерство промышленности и торговли опубликовало перечень товаров и брендов, которые можно ввозить в Россию в рамках так называемого "параллельного импорта", то есть без разрешения правообладателя. Список периодически редактируется.

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