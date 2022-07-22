У 60% фармкомпаний есть проблемы с импортными поставками

В среднем 30% российских предприятий продолжают испытывать сложности с заграничными поставками из-за санкций, введённых против России в ответ на её вторжение в Украину. Среди фармацевтических фирм таких 60%. Об этом рассказывает проект Re: Russia.

Опрос представителей почти 14 тысяч предприятий по всей России показал, что самые серьёзные проблемы с импортом возникли у производителей инвестиционных товаров – капитала, с помощью которого можно расширять и модернизировать производство. 90% таких предприятий не смогли сохранить своих иностранных поставщиков, а большинство из тех, у кого возникли проблемы с импортом, не могут их решить.

Среди остальных отраслей с проблемами импорта больше других сталкивается фармацевтика: сложности испытывают 60% компаний, причём 10% ответили, что найти новых поставщиков взамен ушедших невозможно. Немногим лучше ситуация в отрасли железнодорожного транспорта, металлургии и машиностроении: проблемы с импортными компонентами испытывают более 40% компаний.

Меньше всего импорт беспокоит отрасль морского транспорта: 67% предприятий ответили, что выпуск их продукции от импорта не зависит, ещё 33% нашли других поставщиков. В розничной торговле о трудностях с импортными поставками сообщили 16% компаний, в оптовой – 37%.

Согласно динамике, с апреля 2022 года количество предприятий, испытывающих сложности с заграничными поставками, сократилось вдвое. Однако 3% всех опрошенных сообщают о принципиальной невозможности найти альтернативных поставщиков.