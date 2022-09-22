Движение "Весна" объявило о новых акциях против мобилизации

Российское оппозиционное движение "Весна" объявило о новых всероссийских акциях против мобилизации 24 сентября. Города, в которых пройдут митинги, будут объявлены 23 сентября. О местах сбора сообщат в день проведения акций.

Ранее в десятках городов России прошли протестные митинги против мобилизации. На них были задержаны свыше тысячи человек. В Москве и Санкт-Петербурге полицейские действовали особенно жестоко в отношении протестующих. Позднее некоторым задержанным в отделах полиции вручили повестки в военкоматы.

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране "в связи с ситуацией в Украине". Российский глава заявил, что призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе. Прежде всего, речь о тех, кто служил в рядах вооружённых сил, а также имеет определённые военно-учётные специальности и опыт. Министр обороны Сергей Шойгу, выступивший после Путина, заявил, что у России "огромный мобилизационный ресурс", и отметил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов".

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