У Байдена появился шанс назначить своего кандидата в Верховный суд

В США либеральный судья Верховного суда Стивен Брейер планирует уйти в отставку в конце текущего срока полномочий. Таким образом, у президента Джо Байдена появится возможность выполнить данное им предвыборное обещание назначить первую в истории Соединенных Штатов женщину афроамериканского происхождения на должность в высшем судебном органе страны. Об этом сообщает "Голос Америки".

Ни Белый дом, ни Верховный суд пока не подтвердили официально грядущую отставку Брейера.

Брейеру 83 года. Он был назначен на этот пост в 1994 году и является старейшим судьёй Верховного суда США, где большинство голосов – шесть против трёх – сейчас составляют консерваторы. Предшественник Байдена, республиканец Дональд Трамп сумел назначить трех судей за четыре года пребывания в должности и сформировал в Верховном суде консервативное большинство.

Демократы сейчас обладают незначительным большинством в Сенате, члены которого, в соответствии с Конституцией, утверждают кандидатов в Верховный суд. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что кандидатура, которую президент Байден представит для замены Брейера, будет "незамедлительно" рассмотрена и утверждена "с максимальной скоростью".

У демократов есть причина для спешки, отмечает "Голос Америки". У республиканцев существуют хорошие шансы на восстановление контроля над Сенатом на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. Лидер Республиканской партии в верхней палате Конгресса, Митч Макконнелл, ясно дал понять, что он заблокирует всех кандидатов, которых президент Байден выдвинет в Верховный суд, если его партия вновь получит большинство голосов.

Новый либеральный судья, которого Джо Байден может выдвинуть на смену уходящему в отставку Брейеру, не поменяет идеологический баланс, но позволит назначить более молодого судью, который сможет осуществлять свои полномочия в течение нескольких десятилетий – судьи Верховного суда могут оставаться на своей должности пожизненно.

Среди потенциальных кандидатов на должность судьи Верховного суда две женщины афроамериканского происхождения – Кетанджи Браун Джексон, в июне прошлого года утвержденная Сенатом на пост в Апелляционном суде США, и Леондра Крюгер, судья Верховного суда штата Калифорния.