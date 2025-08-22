У бывшего советника, а ныне критика Трампа Болтона проходит обыск

Сотрудники ФБР в пятницу проводят обыск в доме бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщают американские СМИ, в частности CNN, со ссылкой на источники. Официально о причинах обыска пока не объявлялось.

Обыск проходит в пригороде Вашингтона, первой о нём сообщила газета New York Post. Директор ФБР Кэш Патель написал, что сотрудники агентства "находятся на задании" и что "никто не выше закона", однако прямо не подтвердил, что эта запись связана с обыском у Болтона. В ФБР заявили, что агенты "действуют с разрешения суда" и также не привели подробностей.

Как пишет CNN, обыск может быть связан с подозрением в незаконном обращении с информацией, связанной с национальной безопасностью. В 2020 году, спустя год после того, как Трамп во время своего первого срока уволил его с поста, Болтон опубликовал книгу, в которой резко критиковал своего бывшего руководителя. Представители администрации Трампа добивались удаления из книги ряда фрагментов, утверждая, что Болтон раскрывает в них конфиденциальные детали. Против Болтона было начато официальное расследование, сменивший Трампа президент Джо Байден, однако, остановил его.

После возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году представители его администрации, включая назначенных по его инициативе руководителей правоохранительных органов, выступили с рядом обвинений в адрес политических противников Трампа и тех, кто, как они утверждают, незаконно преследовал самого Трампа, когда он лишился власти. Болтон, который с 2019 года не занимал никаких постов в правительстве, принадлежит к числу критиков Трампа, критикуя его в том числе за недостаточную жёсткость по отношению к России.

Комментариев самого Болтона по поводу обыска пока не было.