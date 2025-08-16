Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина: реакции

В Анкоридже в пятницу состоялись переговоры между президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Саммит, посвящённый урегулированию войны в Украине, не закончился подписанием каких-либо соглашений, президенты не стали раскрывать детали переговоров. Радио Свобода собирает в одном тексте международные реакции на встречу от политиков и экспертов, материал будет регулярно обновляться.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова, в соцсети Х.

"Переговоры … подтвердили, что Путин не ищет мира, а ищет возможность ослабить единство Запада и распространять свою пропаганду. Он стремится продлить конфликт, чтобы достичь максимальных целей российской экспансии. Без оглядки на человеческие жертвы и разрушения украинских городов.

Тем не менее, в переговорах был смысл, в том числе потому, что они раскрывают истинные мотивы и мысли Владимира Путина.

Для нас из этого следует, что необходимо сохранять сплочённость Запада и продолжать поддерживать Украину, чтобы любое соглашение о перемирии или мире не было заключено только по российским условиям. Это в наших жизненных интересах".

Бывший руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в соцсети Х:

“Путин получил красную ковровую дорожку с Трампом, Трамп — ничего. Опасения подтвердились: ни перемирия, ни мира. Никакого реального прогресса. Никаких новых санкций. Для украинцев: ничего. Для Европы: глубокое разочарование. Счёт 1:0 в пользу Путина”.





Дэвид Крамер, бывший помощник Госсекретаря США, в интервью Радио Свобода:

“Я подозреваю, что Владимир Путин был готов ответить на вопросы на пресс-конференции, поскольку он несколько раз во время своего выступления упомянул "соглашения", говоря о результатах переговоров. Мне кажется, американская сторона не хотела вдаваться в подробности того, что обсуждалось. Почему — мы пока не знаем. Дональд Трамп сказал, что ему не удалось достичь согласия с Владимиром Путиным по двум основным пунктам, я полагаю, что одним из этих пунктов было прекращение огня, второй – санкции. … Президент Трамп сказал, что он не исключает еще одной встречи в недалеком будущем, возможно, даже в Москве. Если это произойдет, то это будет, мягко говоря, дикое зрелище: американский президент летит в столицу страны, ведущую агрессивную войну”.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, в интервью CNN:

"Трамп не проиграл, но Путин, определённо, победил. Трамп вышел ни с чем, кроме перспективы провести больше встреч. Путин встал на путь восстановления отношений, что, я уверен, всегда было его его целью. Он избежал санкций. Он не идёт на прекращение огня. Срок следующей встречи не установлен. Зеленский не получил никакой информации о переговорах до пресс-конференции Путина и Трампа.

Это ещё не закончилось. Но я бы сказал, что Путин достиг большую часть того, что хотел, а Трамп — очень малого. И мне показалось, что Трамп вышел на пресс-конференцию очень уставшим. Я имею в виду — очень уставшим. Не разочарованным, уставшим. И мы должны понять, что это означает".

Новость дополняется