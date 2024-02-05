У короля Британии Карла III диагностирован рак, предстоит лечение

У короля Великобритании Карла III диагностировано онкологическое заболевание. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Букингемского дворца. Монарху предстоит лечение.
Букингемский дворец заявил, что король решил обнародовать информацию о состоянии своего здоровья, чтобы предупредить слухи. Злокачественная опухоль была обнаружена во время недавней госпитализации короля по поводу увеличения простаты, но с простатой она не связана.
Король будет проходить амбулаторное лечение, ложиться в больницу ему не придётся. На время процедур ему придётся отказаться от исполнения части своих обязанностей, связанных с выступлениями на публике. Однако большую часть своей деятельности он будет вести, как обычно.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, лидер лейбористской партии Кейр Стармер, первый министр Шотландии Хамза Юсаф, заместитель первого министра Северной Ирландии Эмма Литтл-Пенгелли и другие британские политики пожелали монарху успешного лечения и скорейшего выздоровления. Принц Гарри, проживающий в США, собирается вылететь в Лондон, чтобы поддержать отца.
В Букингемском дворце подчеркнули, что монарх "позитивно смотрит на предстоящее лечение и надеется как можно скорее вернуться к полноценному выполнению своих обязанностей".
- Карлу III 75 лет. Он взошёл на трон 5 мая 2023 года после смерти своей матери, королевы Елизаветы II. Елизавета возглавляла Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии с 1952 по 2022 год. Её царствование было самым долгим в истории Великобритании и Англии и одним из самых продолжительных в мировой истории.
Форум