У написавшей "Нет войне" на бюллетене провели обыск

Полицейские в Арамиле Свердловской области провели обыск у учительницы рисования Дарьи Сергеевой. На неё завели уголовное дело по статье о повторной дискредитации армии. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

В ходе обыска у Сергеевой изъяли ноутбук и смартфон. Её отвезли на допрос в местный отдел Следственного комитета, после чего отпустили под подписку о невыезде.

По сведениям "ОВД-Инфо", уголовное дело против Сергеевой возбудили из-за постов в инстаграме и антивоенной акции в годовщину российского вторжения в Украину. Тогда Сергеева принесла к местному памятнику гвоздики, свечу, игрушечного медведя, а также рамки с портретами погибших украинцев и надписью "Февраль длится год. Столько грехов не отмыть, не хватит молитв".

Осенью, голосуя на губернаторских выборах, Сергеева разноцветными маркерами написала на бюллетене несколько антивоенных надписей. Этот бюллетень она сфотографировала, выложила в сторис инстаграма и опустила в урну. Избирательная комиссия сообщила о бюллетене в полицию, Сергееву опознали по видео – позже её оштрафовали на 15 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.