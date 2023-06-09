У написавшей "Нет войне" на бюллетене провели обыск

Полицейские в Арамиле Свердловской области провели обыск у учительницы рисования Дарьи Сергеевой. На неё завели уголовное дело по статье о повторной дискредитации армии. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
В ходе обыска у Сергеевой изъяли ноутбук и смартфон. Её отвезли на допрос в местный отдел Следственного комитета, после чего отпустили под подписку о невыезде.
По сведениям "ОВД-Инфо", уголовное дело против Сергеевой возбудили из-за постов в инстаграме и антивоенной акции в годовщину российского вторжения в Украину. Тогда Сергеева принесла к местному памятнику гвоздики, свечу, игрушечного медведя, а также рамки с портретами погибших украинцев и надписью "Февраль длится год. Столько грехов не отмыть, не хватит молитв".
Осенью, голосуя на губернаторских выборах, Сергеева разноцветными маркерами написала на бюллетене несколько антивоенных надписей. Этот бюллетень она сфотографировала, выложила в сторис инстаграма и опустила в урну. Избирательная комиссия сообщила о бюллетене в полицию, Сергееву опознали по видео – позже её оштрафовали на 15 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.
- После полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали преследование за антивоенные выступления и высказывания.
- За антивоенную позицию в России возбудили не менее 597 уголовных дел, в том числе на 87 человек – по статье о повторной дискредитации российской власти и армии. Дискредитацией российские суды считают, например, использование слова "война", а не "специальная военная операция" по отношению к войне в Украине.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.