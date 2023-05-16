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В Казани прошли обыски у свидетелей по делу о повторной дискредитации

Иллюстративное фото

В Казани в квартирах как минимум четырёх человек провели обыски по уголовному делу о повторной дискредитации российской армии. Об этом сообщает местный телеграм-канал "Республикасы".

Все они находятся в статусе свидетелей. У журналистки Наили Муллаевой полицейские изъяли всю технику и сим-карты. У активистки Веры Отрешко тоже забрали технику, а у её дочери – смартфон. Согласно постановлению на обыск, уголовное дело заведено против некоего Чумакова П., который "дискредитировал" российскую армию во "ВКонтакте". Ни Муллаева, ни Отрешко с Чумаковым не знакомы.

Муллаева рассказала "Соте", что, согласно постановлению, в её доме могут находиться "свидетельства по делу", так как ранее на неё составляли протоколы по статьям о дискредитации и об участии в митингах.

Также обыск провели у активистки Зульфии Ситдиковой и у либертарианца, пожелавшего остаться анонимным. У него изъяли технику, значки с флагом Украины, личный дневник, плакаты, старые выпуски "Новой газеты" и пресс-карту.

Полицейские уточнили, что обыск у самого Чумакова провели неделю назад. По информации "ОВД-Инфо", обвиняемый – Павел Чумаков, которого оштрафовали по административной статье о дискредитации российской армии в ноябре 2022 года. Согласно решению суда, он оставил во "ВКонтакте" несколько комментариев, в которых написал о бомбёжках украинских городов, назвал президента России Владимира Путина маньяком, а его сторонников – фашистами. После повторного нарушения статьи о дискредитации заводят уголовное дело.

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