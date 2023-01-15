У Путина в голове – 2. Дмитрий Шевский – о "неправильной" Украине

Рассмотрев непосредственные причины, которыми Владимир Путин обосновывает военное вторжение в соседнюю страну, остановлюсь на более общих "претензиях" президента Российской Федерации к Украине. Свой анализ я буду строить на путинских публичных выступлениях 2022 года и тексте путинской статьи "Об историческом единстве русских и украинцев".

Начну с утверждения Путина о том, что "современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией" (21.02). Что здесь имеется в виду? Само государство, институты? Нет, подбирая аргументы к своему тезису, Путин говорит только о том, от какой страны какие территории "достались" Украине. То есть для него Украина представляет собой исключительно территорию. Собственную страну он в данном случае рассматривает тоже как территорию: Россия якобы "создавала" Украину за счёт "собственных исторических территорий" (там же). Путин скорбит об утрате Россией её "исторических территорий", а потому делает вывод о том, что "на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять" (09.06). Зафиксирую: возвращать территории, которые раньше принадлежали стране, по мнению президента, нормально, несмотря на любые изменения исторических реалий и политической ситуации.

По Путину, чтобы Украина стала самостоятельной, ей надо опираться на Россию, а если Украина живёт своим умом, то Россия объявляет ей войну

Но это восточные земли Украины, а что с западными? В речи от 21 февраля Путин говорит: "Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. При этом в качестве своего рода компенсации Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий". Обратим внимание на два слова – "присоединил" и "компенсация", и сравним со сказанным 4 ноября 2022 года. Оказывается, что эти территории "были отторгнуты от Польши, прямо надо об этом сказать, Сталиным после Второй мировой войны. Большие, крупные области от Румынии, от Венгрии были отторгнуты". То есть, согласно Путину, изначально Сталин присоединял территории и давал компенсации, а теперь уже оказалось, что просто отторгал.

Почему же изменилась оценка? Потому что Путин уверял присутствовавших на его выступлении, что Польша хочет вернуть себе эти "отторгнутые Сталиным" земли. Поэтому "единственным настоящим, таким серьёзным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину" (27.10). Оставив в стороне обвинения в адрес Польши, задамся вопросом о логике Путина: почему России можно возвращать "исторические земли", а другим странам нельзя?

В период перестройки "бацилла националистических амбиций", как сказал Путин, привела к тому, что "в 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР, и люди в одночасье оказались оторванными от своей Родины" (30.09). Применительно к Украине 1991 года хочу напомнить, что там был проведен референдум по вопросу о независимости. Результат этого волеизъявления был однозначным – "да", включая конкретно и те регионы, которые, по версии Путина, меньше всего хотели быть с Украиной, а именно: в Запорожской области за независимость высказались 90,66% граждан, в Херсонской – 90,13%, в Луганской и Донецкой – 83,86% и 83,90% соответственно. Даже в Крыму большинство оказалось за независимость Украины (54,19%). Тут трудно сказать, упустил ли Путин из внимания этот референдум по незнанию или сознательно умолчал о нём, но в любом случае президент оговаривается: "Российская Федерация признала новые геополитические реалии".

Что с Украиной, по мнению Путина, происходило далее? А далее "украинские власти изначально, хочу это подчеркнуть, именно с первых шагов стали строить свою государственность на отрицании всего, что нас объединяет, стремились исковеркать сознание, историческую память миллионов людей, целых поколений, живущих на Украине" (30.09). Более того, согласно заявлению президента России, соседняя страна "с 1991 года пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий" (там же). Все эти "ошибки" обусловлены тем, что "Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности" (21.02).

У Путина даже есть ответ на вопрос, а зачем Украина пошла по такому пути: "Весь смысл так называемого прозападного цивилизационного выбора… чтобы… сохранить миллиарды долларов, украденные у украинцев и спрятанные олигархами на счетах в западных банках" (там же). Как итог – "устойчивой государственности на Украине так и не сложилось" (там же). И вот, согласно Путину, в 2014 году "националисты" "оседлали" справедливый протест населения и устроили "государственный переворот". Я не буду заниматься фактчекингом и говорить, что никакого переворота не было, но подчеркну: для Путина факт "переворота", по всей видимости, является ключевым. Даже в 2022 году режим в Украине, указывает президент России, "по сути-то является нелегитимным, потому что в его основе лежит государственный переворот как первичный источник власти" (07.09).

Вот это утверждение рассмотрю подробнее. По Путину, "переворот" не дает легитимности власти, даже несмотря на то, что уже трижды сменился фактический глава государства (и.о. президента Александр Турчинов, Петр Порошенко и Владимир Зеленский). Напомню, что Путин также считает переворотом приход к власти в России большевиков, и, следуя его логике, весь период правления коммунистов также стоит признать нелегитимным. Но тогда опять возникает путаница: если советский режим нелегитимный (тем более времён Иосифа Сталина, который сам был участником переворота), то как тогда оценивать, что СССР и есть "историческая Россия", которую сейчас Путин восстанавливает (21.02)? Можно пойти ещё дальше вглубь веков и задаться вопросом: как относиться к внешней политике Екатерины II, пришедшей к власти в результате переворота и захватившей Крым? Следует ли "обнулить" этот факт? Более того, если переворот делает на всё оставшееся время режим нелегитимным, то как в этом контексте оценивать прямой призыв Путина к украинским военным: "Ещё раз обращаюсь к военнослужащим вооружённых сил Украины... Берите власть в свои руки" (25.02)?

Чего же в итоге хочет Путин от Украины? Он прямо об этом говорит: "Подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией". То есть, по Путину, чтобы Украина стала самостоятельной, ей надо опираться на Россию, а если Украина живёт своим умом, то Россия объявляет ей войну. При этом напомню его слова: "Никто никогда не сможет диктовать нашему народу, какое общество и на каких принципах мы должны строить" (27.10), но при этом Украине и её народу нельзя ничего решать самой!" Путин уверен: только Россия в его лице вправе решать за Украину, где должны проходить её границы и какой путь развития ей выбирать.

Дмитрий Шевский – российский историк и политолог



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