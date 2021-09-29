Расследование про Навального получило награду телеакадемии США

Расследование журналистов Bellingcat, CNN и The Insider (признано в России иноагентом) об отравлении российского политика Алексея Навального получило награду Американской национальной телеакадемии за "выдающийся расследовательский репортаж". Об этом говорится в твиттере премии.

Навальный был госпитализирован 20 августа 2020 года в бессознательном состоянии в больницу Омска. Соратники оппозиционера утверждали, что его отравили неизвестным веществом. В больнице уверяли, что не нашли в организме политика ядов, а кома вызвана нарушением обмена веществ. 22 августа рано утром спецсамолёт из Германии эвакуировал Навального в Берлин.​ Политика доставили в госпиталь "Шарите", где специалисты обнаружили в его организме следы "Новичка". Российские власти отрицают, что Навальный был отравлен, уголовное дело не было возбуждено.

Издания Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального отравила "Новичком" специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Сам политик сделал вывод, что такая операция не могла проводиться без санкции главы ФСБ Александра Бортникова и президента России Владимира Путина.

Позднее Навальный опубликовал продолжение расследования о "группе отравителей" из ФСБ. Вторая часть расследования — беседа политика с Константином Кудрявцевым — предполагаемым сотрудником ведомства, который мог участвовать в отравлении оппозиционера.

ФСБ, сотрудников которой Навальный обвинил в попытке своего убийства, назвала расследование оппозиционера и журналистов "провокацией" и "подделкой". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Навального наблюдаются признаки мании преследования и мании величия.