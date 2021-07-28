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"Взятие заложника". Христо Грозев – об обыске у Романа Доброхотова

Роман Доброхотов во время обыска у него в квартире. Фото – Петр Козлов, Русская служба Би-би-си

В Москве в среду главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова обыскали и допросили как свидетеля по уголовному делу о клевете на голландского блогера Макса ван дер Верффа. Оно было возбуждено по заявлению адвоката Сталины Гуревич, которая пожаловалась в Следственный комитет РФ на твит Доброхотова о сотрудничестве ван дер Верффа с ГРУ. Во время обыска у журналиста изъяли электронные устройства и загранпаспорта, по одному из которых он в этот же день планировал уехать за рубеж в командировку.

"Пока не додавят, не успокоятся"

После выхода из отделения полиции Роман Доброхотов ответил на вопросы встречавших его журналистов.

"Это была прицельная акция, чтобы найти предлог зайти в мою квартиру", – сказал Доброхотов, отметив, что у него "забрали загранпаспорта" и уехать из России он пока не может. "Обезопасить себя никак нельзя, кроме как быть на виду и искренне говорить, чем ты занимаешься. Пока ты в центре внимания, очень сложно с тобой что-то сделать незаметно".

По словам Доброхотова, в России "идет волна в отношении всех независимых медиа":

"Их признают "нежелательными организациями", "иностранными агентами", как "Инсайдер", идут обыски. Вдруг так совпало, что все наши журналисты-расследователи внезапно стали преступниками именно в последние месяцы. Многие говорят, что эта кампания связана с выборами. Я думаю, она никак с ними не связана, потому что нет никаких "выборов". Просто по очереди приходят то за одними, то за другими. Пока не додавят, видимо, не успокоятся".

Роман Доброхотов после обыска в его квартире
Роман Доброхотов после обыска в его квартире

Роман Доброхотов признал, что после обыска работать ему будет гораздо сложнее: "У меня нет ни телефонов, ни паспортов, я не могу ездить и встречаться со своими коллегами, а у нас многие расследования – международные. Это серьезное давление, но "Инсайдер" продолжит существовать, расследования будут выходить, даже если меня арестуют. Я думаю, что они свою задачу выполнили, получили доступ к гаджетам, возможно, с их помощью они попытаются узнать что-то об источниках наших расследований".

Сталина Гуревич, которая подала заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против Романа Доброхотова, не просто адвокат: она также пишет колонки для телеканала "Царьград" и выступает на других прокремлевских площадках. По ее заявлению был лишен адвокатского статуса Марк Фейгин, защищавший интересы участниц группы Pussy Riot и украинских политзаключенных в России. В своем твиттере Гуревич также призывала не заводить уголовное дело на сотрудника полиции, который на митинге в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге 23 января ударом ноги отбросил с дороги 54-летнюю Маргариту Юдину. В разговоре с Радио Свобода Сталина Гуревич сказала, что инициатором подачи заявления в СК является Макс ван дер Верфф, который "обратился к ней за помощью", и назвала обыски у Романа Доброхотова "вполне логичными".

Сам Макс ван дер Верфф отослал Радио Свобода к своему твиту, написанному в среду вечером. "Я подал в суд на Романа Доброхотова, потому что он утверждает, что мне платит ГРУ. Грязная ложь. И удаление твита ему не поможет", –​ пишет блогер, сопровождая твит скриншотом сохраненной копии удаленного твита главного редактора The Insider.

Заявление Сталины Гуревич в Следственный комитет:

Твит Доброхотова, о котором идет речь в заявлении Гуревич в СК, был опубликован в день выхода совместного расследования Bellingcat и The Insider о связи издания Bonanza Media, для которого пишет ван дер Верфф, с российской военной разведкой. Авторы расследования выяснили, что под контролем офицера ГРУ Сергея Чебанова Bonanza Media продвигало версию о сбитии "Боинга" Малайзийских авиалиний под Донецком украинским истребителем – несмотря на то что к этому моменту от этой версии отказалось даже Министерство обороны России. Автором этих публикаций, помимо Макса ван дер Верффа, была бывшая сотрудница телеканала Russia Today Яна Ерлашова.

Как сообщила еще утром в среду "Правозащита Открытки" (сотрудничающая с этим проектом адвокат Оксана Опаренко представляет интересы Романа Доброхотова), уголовное дело, в котором Доброхотов на данный момент является свидетелем, возбуждено по ч. 2 статьи 128.1 УК РФ "Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет". Максимальное наказание по этой статье – два года лишения свободы.

Один из авторов многих совместных расследований The Insider и Bellingcat Христо Грозев считает, что обыски у Романа Доброхотова могут быть попыткой российских властей "взять заложника" и предотвратить выход новых разоблачительных публикаций. Радио Свобода поговорило с Грозевым незадолго до того, как стало известно, что Романа Доброхотова отпустили из полиции без предъявления обвинений.

"Для меня это был шок"

– Что вы почувствовали, когда узнали об обыске у Романа и потом у его родителей? Вы ждали чего-то подобного?

– Для меня это был шок, потому что вчера вечером мы обсуждали с Романом его перемещения по Европе в следующие несколько недель. Мы собирались встретиться сначала в одном месте, потом в другом, работать по некоторым новым расследованиям, а с другой стороны – думать вместе с ним, как ему дальше вести работу главного редактора и издателя The Insider после объявления их "иностранным агентом". У нас был абсолютно рабочий разговор, мы реально считали, что встретимся через день, а сегодня я проснулся и первое, что увидел, – его твит [об обыске]. Это было как сон, как кошмар, могу описать это только так.

Я его много раз пытался убедить, что такое с ним может случиться. Он считал, что это маловероятно, потому что никаких законов он никогда не нарушал – даже в наших расследованиях, которые иногда были "на грани" в том, что касается "черных данных". Он никогда этим не занимался, это всегда делали мы в Bellingcat и я лично. Я всегда его держал как можно дальше от этой части нашей журналистской работы, которую нам можно было бы инкриминировать. Видимо, они решили использовать как повод для обысков что-то абсолютно неважное. Пока мы понимаем, что поводом для обысков и задержания стало обвинение в клевете со стороны голландского журналиста, или "псевдожурналиста", Макса ван дер Верффа. Речь идет об одном твите. В этом твите Роман после нашей публикации о том, что Bonanza Media, работодатель ван дер Верффа, полностью контролируется ГРУ, экспрессивно написал о том, как ван дер Верффу не стыдно сотрудничать с ГРУ после того, как столько граждан Голландии погибло в катастрофе "Боинга". Это никак не может оправдать многочасовые обыски у Романа и его родителей. Видимо, преследуется совершенно другая цель. Мы все ожидали этого, но вариант, который они использовали, оказался совершенно неожиданным.

– Допускаете ли вы, что ваше общение с Романом накануне его отъезда в командировку контролировалось российскими спецслужбами и именно поэтому все это произошло именно в среду?

– Это не обязательно так, у Романа были билеты на сегодня в Грузию, команда из других журналистов The Insider уже ждала его там, спецслужбы могли спокойно проверить через централизованную систему "Магистраль" и знать, что у него есть билеты. Возможно, они считали, что он может уехать надолго. В любом случае, я думаю, это не случайное совпадение.

– В заявлении Сталины Гуревич в Следственный комитет говорится, что в расследовании Bellingcat и The Insider о связи Bonanza Media и ГРУ использованы "поддельные" скриншоты электронной переписки. Расскажите, как вы получили доступ к этим письмам и как проверяли их подлинность?

– Я могу поставить на карту свою личную репутацию и сказать, что ничего "поддельного" там нет. Мы получили доступ к части этой переписки благодаря тому, что она была взломана или каким-то другим образом попала к владельцам телеграм-канала Black Mirror – это хакеры, которые ранее были связаны с другой группой, Anonymous International. Они позволили нам ознакомиться с несколькими письмами одного из замов шефа ГРУ. Мы проверили подписи, сигнатуры всех писем, убедились в их подлинности, также мы нашли там документы, которые просто не могли быть у какого-то постороннего человека – например, личные документы детей самого шефа ГРУ, которыми занимался его помощник Андрей Ильченко. Причина, по которой мы хотели получить доступ к этой переписке, была совершенно другая: мы работали над другим расследованием, связанным с участием ГРУ в отравлениях и взрывах в Европе. Мы совершенно случайно увидели в этих письмах, что они занимаются дезинформационной кампанией о деле MH17 с помощью Bonanza Media.

Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф
Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф

"В Германии или Австрии ван дер Верфф уже был бы арестован"

Христо Грозев рассказывает, что после публикации расследования о связи Bonanza Media с ГРУ Макс ван дер Верфф и его коллеги на некоторое время "ушли на дно", но недавно снова активизировались. "Теперь то, что они публикуют, впрочем, уже не вызывает такого резонанса. Раньше в Европе считалось, что такие не очень обоснованные альтернативные теории о деле MH17 все имеют право на существование. Сейчас, по крайней мере в Голландии, где базируется большая часть сотрудников Bonanza Media, такого нет, все уже понимают, что это проект ГРУ и что обращать внимание на их дезинформацию не стоит. Кстати, то, что мы опубликовали, потом подтвердили и два других источника: в годовом отчете разведки Нидерландов также было сказано, что Bonanza Media – проект, связанный с военной разведкой России. Кроме того, три дня назад один из сотрудников Bonanza подал заявление в Совет по журналистике Нидерландов, также пожаловавшись, что наши статьи связывают их с ГРУ. Совет изучил все данные и пришел к выводу, что мы правы".

При этом, отмечает Христо Грозев, в самих Нидерландах ван дер Верффу за сотрудничество с российской военной разведкой ничего не угрожает – это одна из самых либеральных стран в мире в том, что касается журналистики, и сотрудничество журналистов со спецслужбами других стран не считается здесь преступлением. "Если бы это было в Германии или Австрии, то ван дер Верфф уже был бы арестован", – считает Грозев.

Если же будет арестован сам Роман Доброхотов, говорит Христо Грозев, это можно будет расценить как взятие заложника с целью повлиять на работу журналистов-расследователей:

"Это может быть вероятным объяснением того, что происходит. Может быть, не самым вероятным, но со степенью вероятности от 30 до 50 процентов. Мы это обсуждали с ним: что мы должны сделать, если будет "взятие заложника". Его просьба была – продолжать в таком случае как можно быстрее публиковать все расследования, которые мы начали, чтобы было очевидно, что его нахождение в заложниках не даст никаких результатов. Если он будет задержан или арестован, мы так и сделаем".

Вечером в среду также выяснилось, что Романа Доброхотова увезли из дома на допрос на микроавтобусе с номерами, принадлежащими ФСБ. Об этом рассказали "Открытые медиа". Речь идет о номерах М306МР77, которые можно обнаружить на многих автомобилях спецслужбы, работающих "под прикрытием". В частности, точно такие же номера были на микроавтобусе, использовавшемся при одном из обменов заключенными между Украиной и пророссийскими сеператистами в Донбассе: тогда российским спецслужбам удалось вывезти в Россию Владимира Цемаха, который, как считают в Совместной следственной группе по расследованию катастрофы "Боинга" под Донецком, мог обладать информацией о причастности к этой трагедии российских военных.

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