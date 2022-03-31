НАТО прогнозирует подготовку нового наступления российской армии в Украине. Вывод войск из-под Киева является не отступлением, а перегруппировкой. Об этом заявил 31 марта в Брюсселе генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, его слова приводит немецкий журнал Spiegel.

Сославшись на данные разведки союза, Столтенберг заявил, что российские подразделения не выводятся, а перемещаются на новые позиции. Москва пытается перегруппировать их, усилить и довооружить для наступления в Донбассе. "Мы ожидаем новых наступательных операций, которые принесут ещё больше страданий [жителям Украины]", — заявил он.

Во вторник Россия объявила, что значительно сократит военные действия в районе Киева и Чернигова на севере Украины. Однако одновременно с отводом войск, Москва интенсифицировала авиаудары и усилила давление на Мариуполь на юге страны. По словам Столтенберга, в НАТО исходят из того, что Москва не отошла от своих задач в операции несмотря на ведущиеся переговоры о мире.

В четверг министерство обороны Украины заявило, что Россия сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг заявил на пресс-конференции, что президент России Владимир Путин сказал ему в телефонном разговоре, что для прекращения огня "время ещё не пришло", — сообщила газета la Repubblica. .