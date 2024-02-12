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У Тобаго разлив нефти после аварии неопознанного судна – в стране ЧП

Разлив нефти у берега Тобаго, 11 февраля 2024 года
Разлив нефти у берега Тобаго, 11 февраля 2024 года

Возле карибского государства Тринидад и Тобаго перевернулось грузовое судно без флага и экипажа. Произошёл разлив нефти. Из-за его масштабов в стране объявлено чрезвычайное положение.

"Ситуация не под контролем", – сказал премьер-министр Тринидада и Тобаго Кит Роули, объявляя чрезвычайное положение в воскресенье, 11 февраля. Водолазы уже несколько дней не могут справиться с утечкой.

Нефть повредила рифы и пляжи, затронув около 15 километров береговой линии. В очистке берега экстренным службам помогают около тысячи волонтёров. Жителям близлежащей деревни рекомендовали носить маски или временно переехать. Власти заявили, что готовы принять любую помощь и уже получили несколько предложений.

Стометровое судно "Гольфстрим" перевернулось у Тобаго в среду, 7 февраля. Оно не подавало сигналов бедствия, также на нём не обнаружили флага и экипажа. Зато был найден длинный трос, что может указывать на то, что судно шло на буксире, предположил Роули.

Авария произошла накануне карнавальных торжеств, которые обычно значительно пополняют бюджет страны и приносят максимальную прибыль местным туроператорам.

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