Нефть в разливе. Дарья Провоторова – об ущербе и прибыли

Каждый год в России происходят тысячи разливов нефтепродуктов, однако СМИ сообщают менее чем об 1% из них. За последний год случились сразу несколько громких экологических катастроф. Пандемийным летом 2020 года на севере Красноярского края произошли сразу три катаклизма, связанные с деятельностью одного из крупнейших российских экспортеров природных ресурсов – компании "Норильский никель".

Об этих авариях много писали в прессе. 29 мая 2020 прохудился старый резервуар на территории ТЭЦ-3 в Норильске, на землю пролилось более 21 тысячи тонн дизельного топлива, жидкость просачивалась на заболоченные территории и разливалась по поверхности рек. Этот разлив, по данным российского МЧС, оказался едва ли не крупнейшим в истории. Дизтопливо содержит от 2000 до 4000 видов углеводородов, которые по-разному распадаются в окружающей среде. Как правило, 50% или более могут испариться в течение нескольких часов и дней, нанося вред природе и вызывая респираторные проблемы у тех, кто находится поблизости. Другие, более стойкие химические вещества, могут связываться с водорослями и микроорганизмами в воде и тонуть, создавая токсичный ил.

Через месяц, 28 июня, стало известно о проблемах, вызванных откачкой технической воды на хвостохранилище Талнахской обогатительной фабрики "Норникеля". "Новая газета" опубликовала видеозаписи с места происшествия, журналисты утверждали, что руководство фабрики (впоследствии этих людей уволили) намеренно сбрасывало сточные воды в природную зону. Менее чем через сутки после этого произошло крупное возгорание на полигоне промышленных отходов в 5 километрах от Норильска.

Россия регистрирует намного больше разливов топлива, чем другие богатые нефтью государства. Только по официальной статистике, каждые полчаса где-то в России происходит утечка нефтепродуктов. Одна из наиболее неблагополучных точек – Республика Коми. Именно здесь, еще в XV веке, как гласит предание, впервые упоминается русская нефть. Экологи в Коми периодически фиксируют разгерметизацию нефтепроводов, локальные, а иногда крупные аварии.

Самая разрушительная произошла в 1994 году, когда в окружающую среду вылилось около 200 тысяч тонн нефти. Тогда под Усинском из-за изношенности в нескольких местах прорвался трубопровод. Масштаб аварии остался неизвестным, количество разлитой нефти оценивается от 150 до 200 тысяч тонн. Было заражено более 120 гектаров тундры; пострадавшие земли были подожжены, чтобы устранить нефть с поверхности земли – это самый дешевый метод очистки, и самый разрушительный для экосистем.

Такие аварии вовсе не в прошлом. Два месяца назад, в начале мая, на северо-востоке Коми в связи с разливом нефти на Ошском месторождении был введен чрезвычайный режим. Авария произошла по вине дочерней компании корпорации "Лукойл", случилась "утечка нефтесодержащей жидкости из трубопровода". Пресс-служба компания первоначально сообщила об утечке около 20 тонн нефтепродуктов, но, как выяснилось, реальный масштаб разлива приближался к 100 тоннам, часть топлива попала в реку Колва.

Количество нефти, которая ежегодно попадает в воды Северного Ледовитого океана, составляет 300–500 тысяч тонн

На востоке страны те же проблемы. Осенью 2020 года камчатские сёрферы пожаловались на загрязнение воды в районе Халактырского пляжа на берегу тихоокеанского Авачинского залива. Учёные утверждают, что в результате экологической катастрофы в прибрежных водах Камчатки погибло 95% морских обитателей, в пробах воды эксперты обнаружили компоненты нефтяных фракций.

Согласно докладу “О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации” Министерства энергетики, в 2019 году на предприятиях топливно-энергетического комплекса произошло более 17 тысяч аварий с разливами нефти, как минимум 55 тысяч гектаров земель загрязнено нефтепродуктами. 90% аварий нефтепроводов происходит из-за изношенности трубопроводов, большинство из которых эксплуатируются ещё с советских времен. И это только официальные данные: экологи полагают, что на самом деле утечек в десятки раз больше, ведь официальная статистика ведется недобросовестно, нефтекомпании скрывают информацию о разливах нефти.

Эксперты Greenpeace неоднократно указывали: у российских нефтедобывающих компаний нет желания решать проблемы устаревших нефтепроводов, ведь замена подвергшихся коррозии труб стоила бы компаниям на порядок выше, чем многочисленные штрафы за разливы. Экономисты считают: доходность российских предприятий, несмотря на скачки цен на нефть и внешнеполитические проблемы Кремля, значительно превышает доходность зарубежных, однако проблемы экологии очень часто остаются без внимания. По данным Bloomberg, расходы на обслуживание трубопроводных систем компании "Роснефть" в 2015 году оказались в 3–4 раза меньше, чем у американских компаний.

Закон гласит, что при ликвидации предприятием загрязнения сумма, потраченная на спасательные и восстановительные работы, из штрафа вычитается. Предполагалось, что такая система должна мотивировать компании активнее заниматься устранением последствий аварий, однако на практике этот закон не работает: затраты на мероприятия по очистке загрязнений компании предпочитают определять самостоятельно, выбирая добровольные выплаты компенсаций для восстановления окружающей среды, так им обходится дешевле.

Нефть – токсичное вещество, при контакте со всяким живым организмом происходит отравление. Покрывая поверхность реки или моря, нефтяная плёнка не даёт воде испаряться, что приводит к сокращению запасов влаги в атмосфере – вот одна из причин, почему дождей на планете Земля выпадает всё меньше. По данным экспертов, наибольшую опасность нефтяные разливы представляют для водной среды и её обитателей; насыщенные углеводородами почвы теряют способность впитывать и удерживать влагу; нефтяные пары вытесняют воздух – это тормозит рост растений и убивает их.

В результате разливов нефти и нефтесодержащих жидкостей природе наносится колоссальный ущерб. Согласно закону, юридические лица, причинившие вред окружающей среде, обязаны возместить ущерб в полном объёме. Тем не менее нефтяным компаниям часто удается избежать ответственности. Абсолютными лидерами по количеству разливов нефти остаются "Роснефть" и "Лукойл": 4253 и 1508 случаев за 2018 год. Согласно оценкам Министерства природных ресурсов, количество нефти, которая ежегодно попадает в воды Северного Ледовитого океана, составляет 300–500 тысяч тонн.

Для России всё это - хроническая проблема, вызванная повсеместным пренебрежением, отсутствием контроля и устаревшим оборудованием. Оценить количество нефтяных разливов по всей стране сложно, однако, основываясь даже на официальных цифрах, можно сказать: масштабы колоссальны. И хотя независимые медиа в России всё чаще предают огласке проблемы защиты окружающей среды, государство не торопится обращать на них внимание: бюджеты природоохранных ведомств с каждым годом уменьшаются, а серьёзные экологические нарушения часто просто не воспринимаются как преступления.

Дарья Провоторова – блогер, Санкт-Петербург



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