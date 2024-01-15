В Башкортостане тысячи людей пришли к зданию Баймакского районного суда, где проходят закрытые заседания по делу защитника горы Куштау Фаиля Алсынова. Об этом сообщают телеграм-канал "Куштау Байрам" и издание RusNews.

По подсчетам "Куштау Байрам", к суду 15 января пришли около пяти тысяч человек: половина из них находились на улице и ещё примерно столько же — в автомобилях. На видео люди занимают всё пространство перед зданием суда. Выступивший на стихийном митинге активист сообщил, что у суда собрались 15 тысяч человек, сообщает "Агентство". Издание не может независимо подтвердить эту цифру.

Собравшиеся скандировали: "Свободу Фаилю Алсынову!", "Фаиль, мы с тобой!", "Мы — простой народ!", "Нас будет больше!". Участники стихийной акции также записали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором потребовали отставки главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.