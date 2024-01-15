В Башкортостане тысячи людей пришли к зданию Баймакского районного суда, где проходят закрытые заседания по делу защитника горы Куштау Фаиля Алсынова. Об этом сообщают телеграм-канал "Куштау Байрам" и издание RusNews.
По подсчетам "Куштау Байрам", к суду 15 января пришли около пяти тысяч человек: половина из них находились на улице и ещё примерно столько же — в автомобилях. На видео люди занимают всё пространство перед зданием суда. Выступивший на стихийном митинге активист сообщил, что у суда собрались 15 тысяч человек, сообщает "Агентство". Издание не может независимо подтвердить эту цифру.
Собравшиеся скандировали: "Свободу Фаилю Алсынову!", "Фаиль, мы с тобой!", "Мы — простой народ!", "Нас будет больше!". Участники стихийной акции также записали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором потребовали отставки главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.
- Алсынова обвиняют в возбуждении ненависти или вражды. По версии следствия, на сходе граждан в селе Ишмурзино в Баймакском районе, прошедшем 28 апреля 2023 года, Алсынов "выступил с речью на башкирском языке, содержащей высказывания, в которых негативно оцениваются группы лиц… — "жители Кавказа", "Средней Азии", "армяне", а также унижение их человеческого достоинства", передают «Идель.Реалии».
- Уголовное дело против активиста было возбуждено по просьбе главы Башкортостана Радия Хабирова. Руководитель региона потребовал привлечь Алсынова к уголовной и административной ответственности по обвинению в "разжигании межнациональной розни", в "призывах к антигосударственным выступлениям" и "к осуществлению экстремистской деятельности", а также за "дискредитацию Вооруженных сил России".
- Активист назвал обращение Радия Хабирова в Следственный комитет "доносом" и в "открытом письме" главе республики отверг все обвинения.
- Алсынов ранее возглавлял организацию "Башкорт", которую в 2020 году признали экстремистской. Суд запретил ее деятельность в России.
- Максимальное наказание по инкриминируемой Алсынову статье – пять лет лишения свободы. Гособвинение просило назначить защитнику Куштау четыре года лишения свободы в колонии-поселении. Оглашение приговора запланировано на 17 января.
- В 2018 году шихан (гору) Куштау передали для добычи извести Башкирской содовой компании, против этого решения начали выступать местные жители. После акций многих активистов, выступавших в защиту Куштау, привлекали к административной и уголовной ответственности.
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