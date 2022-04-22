Осудил войну? Затравить на месте

В Российской Федерации больше нельзя думать не так, как сказали. В Российской Федерации сказали, что надо поддерживать "спецоперацию". Кто думает, а еще хуже говорит, что не поддерживает, на того сначала донос, потом увольнение, потом вполне возможно статья. А люди все равно говорят и пишут, что не поддерживают. Больше того. Они хотят, чтобы Россия в этой войне проиграла. "Верю, что чем значительнее будет это поражение, тем быстрее очнутся от своего позорного сна мои соотечественники", — написал драматург Михаил Дурненков. Председатель Союза театральных деятелей РФ Калягин потребовал исключить его из членов Союза. Артист Бурляев потребовал его посадить. Школа-студия МХАТ разорвала с ним контракт. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя быть свободным таким. И он такой не один. Об этом - кинокритик Екатерина Барабаш, политолог Станислав Белковский и драматург Михаил Дурненков. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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