Убийство в январе. Елена Фанайлова – о дне антифашистов

Официальный день памяти юного героя-антифашиста отмечался в Советском Союзе и отмечается в России 8 февраля. Дата утверждена ООН в 1964 году в честь двух погибших юных участников антифашистских демонстраций во Франции, в один и тот же день, с интервалом в год. Казнь советских молодогвардейцев в Краснодоне 9 февраля упоминается в описании мемориальной даты, то есть она посвящена и их памяти. Источники отсылают также к расстрелу пятерых парижских лицеистов, поддержавших антигитлеровское сопротивление во время Второй мировой.

Не помню, чтобы эта дата публично отмечалась в советской и постсоветской России. Советский антифашистский нарратив скорее выражался в памятниках павшим героям (в школьном возрасте я стояла в карауле у Вечного огня, проходившая мимо девица ловко плюнула мне на коленку). Это был круглогодичный пафос победы в Великой Отечественной. С детства запомнились так называемые уроки мужества с ветеранами; про юных антифашистов на других уроках вспоминали в связи с галереей пионеров-героев, она была в каждой школе (Зина Портнова, Валя Котик, Марат Казей, далее по списку). Мы с одноклассниками отдавали себе отчёт, что фашистских пыток не выдержали бы, этот сюжет скрыто обсуждался, а содержанием детских снов часто становились кошмары с участием солдат в немецкой форме. В целом антифашистский, антигитлеровский, а точнее, антинемецкий пафос ушёл в перестройку, когда Германия вместе с Америкой начала поставлять гуманитарную помощь в большие города России.

19 января стало настоящим днём антифашиста в России

Уроки мужества с упоминанием международного дня антифашиста до сих пор проводятся историками и школьными учителями в глубинке, сейчас содержание уроков дополняется патриотическими соображениями во славу героев СВО, с физическим привлечением акторов, кто-то даже приглашается поработать в школах. Некоторые педагоги ссылаются на впечатляющий документ ФСБ (с архивом) о казни молодогвардейцев. Вероятно, душераздирающие детали должны служить дополнительным объяснением, почему фашизм ужасен, и почему (здесь следует логический провал, заполняемый воображением патриотически настроенного гражданина) одной из задач СВО является "денацификация" в Украине. Нет военной тайны в том, что в этой стране нет ни нацизма, ни фашизма. Маргинальные националистические группы никогда не побеждали в парламенте. Пугало русской пропаганды, батальон “Азов”, защищал Мариуполь не в качестве националистов, а как обычные военные, когда на их родину напал враг.

Мои российские собеседники, специалисты в истории вопроса, утверждали, что нацизм, производное гитлеровского режима, нужно отделять и от национализма, и от фашизма как идеологии. Впрочем, идеология довольно мрачная, отсылаю к известному трактату Умберто Эко, который позволяет взглянуть на российский политический режим из перспективы “четырнадцати признаков фашизма” задолго до полномасштабного вторжения в Украину.

Хасис вышла к своим, в страну, о которой мечтала

Лозунг “Россия для русских” публично появился в крупных городах еще в середине нулевых. Ему предшествовали аналогичные идеи общества “Память” и листовки РНЕ в девяностые, уличные шествия этой организации. Русские марши в Москве в нулевые годы, пока власть не вытеснила их на окраины, шли по центральным улицам. Тема убийств по национальному признаку некогда была топовой для новостей. В нулевые годы в обеих столицах сформировалось молодёжное движение Антифа, готовое к уличным столкновениям. В Питере в 2005-м неонацистами был убит Тимур Качарава, один из лидеров антифашистов. А 19 января 2009 года в Москве на Пречистенке были застрелены адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова.

Этот день и стал настоящим днём антифашиста в России. Почти каждый год я ходила с довольно внушительной колонной от Пушкинской площади до места их убийства, где возникал народный мемориал с цветами и двумя портретами героев, жертв современного русского фашизма. Активисты, которые организовывали шествия, в основном эмигрировали из России после вторжения в Украину. В прошлом году мемориал быстро зачистили, по тому же принципу, что и “мост Немцова”. В нынешнем историческом контексте непосредственная реакция Рамзана Кадырова на убийство Маркелова (“честный человек и патриот с принципиальной гражданской позицией… изобличал фашизма и ксенофобию…”) и посмертное награждение медалью “За заслуги перед Чеченской Республикой” кажется чем-то невероятным.

Евгения Хасис, соучастница убийства, вышла на свободу, Ксения Собчак взяла у неё обширное видеоинтервью. Как отреагировали в соцсетях, Хасис “вышла к своим, в страну, о которой мечтала, в страну победившего государственного национализма”. Власть в своё время посадила ярких правых идеологов, опасаясь их неподконтрольности (Максим “Тесак” Марцинкевич погиб в тюрьме при невыясненных обстоятельствах). Часть ультраправых сгорает на войне против Украины, часть ушла воевать за неё (см. споры вокруг РДК и его командира Дениса Капустина). В России появились новейшие ультраправые, которые ходят вместе с полицией на антимигрантские рейды, эту конструкцию негласно поддерживают государственные силовики.

Кто тут сегодня фашист? Обзываться в дворовых играх детства было просто. Тогда Илон Маск не вскидывал руку в приветствии “от сердца к солнцу”, а Кремль не бомбил Украину, передёргивая само понятие нацизма. В чем смысл современного антифашизма, если отдавать себе отчёт, как фашизм ныне выглядит? И дело тут не в терминах, а в античеловеческих практиках режимов, организаций и людей, которые возмутятся, если их назвать фашистами. Но я, вслед за Умберто Эко, не верю, что "всё не так однозначно".





Елена Фанайлова – журналист Радио Свобода

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции