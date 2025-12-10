"На свободу вышел победитель". Соцсети – об интервью Евгении Хасис

Евгения Хасис, которая 28 ноября вышла из колонии после отбытия срока по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в Москве в 2009 году, дала большое трехчасовое интервью Ксении Собчак.

Второй обвиненный по этому делу, гражданский муж Хасис и один из лидеров созданной при негласном участии российских властей "Боевой организации русских националистов" (БОРН) Никита Тихонов, был приговорен к пожизненному сроку и продолжает отбывать наказание. На основании показаний Хасис и Тихонова был также приговорен к пожизненному заключению за организацию 5 убийства националист Илья Горячев. Хасис утверждала, что ее обманули: в обмен на показания якобы обещали не давать Горячеву пожизненное.

В интервью Собачак Хасис говорит, что раскаивается в том, в чем ее обвиняли – в убийстве Маркелова, но не признает напрямую ответственность за смерть Бабуровой. Как установило следствие, Хасис сообщила Тихонову, в какую сторону пошел после пресс-конференции Маркелов, но умолчала о том, что его сопровождает журналистка.

Интервью Собчак с Хасис набрало уже больше миллиона просмотров и вызвало бурные дискуссии в соцсетях среди людей, которые хорошо помнят те резонансные дела. Одни обращают внимание на то, что Хасис вышла из колонии "похорошевшей"; другие пишут, что люди, помогавшие создавать БОРН и потом сами отправившие за решетку его участников, теперь занимают самые высокие этажи власти в Кремле; третьи видят во всем происходящем лицемерный спектакль, сомневаются в раскаянии Хасис и ее словах о том, что к националистам ее привела лишь любовь к Никите Тихонову.

Нецензурные слова в этом обзоре заменены звездочками редакцией.

Кирилл Гончаров

Слушаю интервью вышедшей из тюрьмы Хасис. Тяжелейшее ощущение. Не буду его воспроизводить и цитировать. Скажу лишь, что национализм – это разрушительная идеология, любое заигрывание с ним или модная в последние 10 лет попытка выявить формулу интеллектуального корня в нем, когда его носители обличаются в костюм-тройка и уповают на опыт европейских государств, рано или поздно приведет к одному результату – насилию.

Маркелов был старше нынешнего меня на один год. Бабурова совсем юная – 25 лет.

За что их убили? За кавардак в голове организаторов и исполнителей. Который, судя по рассуждениям Хасис, спустя 16 лет тюрьмы - никуда не делся.

Руслан Тусупбеков

НАГЛАЯ, ЦИНИЧНАЯ, ЛЖИВАЯ

и ничуть не раскаявшаяся за время нахождения в колонии. Это Евгения Хасис, которая на днях вышла на свободу после 16 лет отсидки. Она сидела за соучастие в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Основным убийцей был любовник Евгений Хасис Никита Тихонов. Он был создателем БОРН – боевой организации русских националистов. Это одна из самых жестоких организации русских фашистов. И она была создана по инициативе властей РФ в нулевых.

Это было время, когда Путин вовсю заигрывал с нацистами и фашистами, видя в них опору своего режима. Потом, увидев, что они стали сильно популярны, их всех постепенно ликвидировал. Тот же Никита Тихонов получил пожизненное лишение свободы.

Методы БОРН были звериными. Одна из любимых забав – отрезать голову несчастному мигранту и демонстративно подбросить к зданию муниципалитета. Ну или просто полоснуть по горлу живому человеку. Жертвы их по всей России насчитывались тысячами.

Так вот, вчера Хасис дала интервью Собчак. Я посмотрел его полностью, все три с лишним часа. Зачем её вытащили в публичное пространство? В качестве угрозы всем – правым, либералам, мигрантам и пр. Мол, смотрите, мы на свободе и скоро придём к вам.

Она даже мечтать не смела, что через 16 лет российское общество станет по-настоящему фашистским

Кто "мы"? Русские нацисты, которые опять стали востребованы властями. По сути, Хасис вышла прямо в сказку. Она даже мечтать не смела, что через 16 лет российское общество станет по-настоящему фашистским и такие как она опять будут в фаворе у властей.

Теперь из неё и ей подобных будут лепить героев "новой России". Ведь они так нужны обществу. Конкретно эта Хасис станет депутатом, скорее всего. А что? Вполне подходящая фигура. Относительно молодая, дерзкая, умная, идейная, истинная арийка.

Ayna Spirit

Преодолев отвращение (кстати, к обеим), посмотрела на канале Собчак интервью откинувшейся Евгении Хасис. Для тех, кто хотя бы немного знаком с этой ситуацией, ничего нового не будет (поддержка властями БОРНа и пр), но так-то видео получилось небезынтересное. Те, кто сейчас говорит, что Хасис "вернулась победительницей из тюрячки в Россию, о которой мечтал БОРН" и, мол, она тут чуть ли не депутатом станет (с судимостью по такой статье, ну-ну), скажите, а вам не показалось, что девушка тупа как пробка? Как говорилось в фильме "Пацаны": "Люди согласны с моими идеями, им просто не нравится слово "нацист" (кстати, Хасис даже внешне немного похожа на Stormfront). А Евгения все время ведет себя так, что это слово как будто написано у нее на лбу крупными буквами. В частности, она говорит, что идеи БОРНа – это "радикальный патриотизм" и озвучивает такую программу, под которой подпишется любой охранитель и борцун с украинским нацизмом. Борцунам, скорее всего, будут не очень приятны такие прямые ассоциации.

Видно, что наша воннаби продумывала свой образ и концепцию интервью, потому что она его начинает в роли такой "девочки-девочки" (ее слова, между прочим) и наивной романтичной дурочки, которая просто влюбилась в плохого мальчика, а сейчас раскаялась и изменилась. "Ах, я не зиговала, это другие мальчики". Но этот образ постоянно ломают металлические нотки в ее голосе и чугунные месседжи. Особенно, когда речь доходит до обсуждения, собственно, самого убийства и она начинает говорить, что Маркелов "сам нарвался" (тоже цитата, если что), ведь он, "как сейчас говорят, дискредитировал армию". Из примечательного: Собчак ее спрашивает, мол, разве обязательно было убивать, ведь можно было "облить зеленкой или запугать"? Тут хотелось бы, конечно, спросить, Ксения Анатольевна, совсем сдурела, мать, откуда такие идеи у девочки из хорошей семьи? Может еще касторку влить, как это было принято у "антифашистов"? Но, с другой стороны, в наше время запугивание и поливание зеленкой уже и впрямь воспринимаются как цивилизованные методы политической дискуссии (вы сейчас здесь).

Сожалеет ли о чем-то Хасис? Да, сто пудов, она сожалеет об итоговой неудаче БОРНа и отсидке, на что тогда, в 2009 году, явно не закладывалась (что еще раз говорит о ее уме и сообразительности). В остальном, как убежденной нацисткой была, так нацисткой и осталась, никакой эволюции персонажа. Может и пробьется куда стремится благодаря своему фанатизму и усердности, но вряд ли на первые роли.

Кирилл Лодыгин

Г-жа Собчак берет интервью у г-жи Хасис, распрашивает об убийстве Маркелова: разве обязательно было убивать, ведь можно было облить зеленкой или запугать?

Дар речи теряю перед этими людьми!

Я же правильно понимаю, что само то, что с Маркеловым так или иначе необходимо было что-то сделать, как-то решить проблему Маркелова, под сомнение не ставится?

Andrey Pivovarov

Интервью Хасис Собчак оставляет ощущение очень четко выверенной и продуманной пиар-стратегии. Сложно представить, что человек, проведший 16 лет в тюрьме, в первые же дни после выхода так взвешенно расставляет акценты и формулирует мысли, чтобы у аудитории, плохо помнящей события тех лет, создать благоприятное впечатление.

Хасис явно навязывает образ запутавшейся влюбленной девушки, которая стала ведомой и поэтому получила огромный срок. Мол, не понимала, что происходит, была ослеплена чувствами к Тихонову и участвовала в том, о чем теперь сожалеет. Но попытка продемонстрировать искреннее сочувствие убитым, на мой взгляд, выглядит неубедительно.

И все это плохо сочетается с тем, что от своего национализма, или как она это называет "крайнего патриотизма", она, по собственным словам, не отказалась.

Бросаются в глаза ее предельно корректные и даже комплиментарные комментарии в адрес любых силовиков. Даже про тех фсбшников, которые, по ее же словам, обманули ее, не заменив пожизненное Тихонову в обмен на показания против Горячева - никаких претензий.

Бросаются в глаза ее комплиментарные комментарии в адрес любых силовиков

И очень явно расставлены нужные тейки про Толоконникову и Трепову. Если первой на эти выпады уже плевать, то слова о том, что Трепова якобы шла на теракт "осознанно и идейно", точно осложнят ей жизнь.

Хасис стремится к публичности, хочет заново заявить о себе, и выбор Собчак выглядит абсолютно осознанным - не только потому, что интервью, очевидно, было щедро оплачено, но и потому, что таким ходом она посылает понятный месседж: она больше не "маргинальная нацистка", а персона, с которой допустимо иметь дело и брать интервью.

Я не верю, что Хасис сможет стать сколько-то заметной фигурой в Z-среде. Ее бэкграунд из БОРНа плохо стыкуется с нынешней "борьбой с нацизмом", а условный "Русич" слишком маргинален даже по ее меркам.

А вот что-то условно правозащитное на правом фланге помощь заключенным, общественные советы при ФСИН вполне могут ей предложить.

Думаю, ее мы еще увидим. Хоть и не очень хочется.

У многих комментаторов интервью Хасис всколыхнуло самые темные воспоминания о том дне, когда были убиты Маркелов и Бабурова, и о последовавших за ним событиях.

Вера Челищева

Слишком личная для "Новой" да и для меня история, чтобы уделять внимание "откинувшейся" на днях Хасис и ее интервью Собчак. Но все же уделю, хорошо припоминая смешки и взгляд этой женщины и ее подельника Тихонова в аквариуме, когда среди прочих выступали в суде родители Насти.

...Учились с Настей на одном курсе журфака, одновременно почти начинали в "Новой". Всегда наполненная каким-то внутренним светом она была. Непохожая ни на кого…

Ладно. Коротко. Никогда не забуду день 19 января 2009 года. Сидела на журфаке, сдавала какой то зачет в рамках зимней сессии. Названивал выпускающий редактор. Вышла из аудитории, перезвонила. Меня отправили к больнице, куда с Кропоткинской доставили еще живую Настю. Нужно было дежурить возле на случай появления разного нацистского контингента. Дежурила меньше часа.

У черного входа стояли оперативники.

Врачи боролись там, внутри…

А потом позвонил выпускающий: "Вера, Настя умерла (редакции оперативно сообщили по другим каналам). Все. Езжай домой…".

Потом в 2011 много месяцев будет суд. То, что пара в "аквариуме" врала, было понятно. Правда, тогда еще не всем журналистам.

После суда оба в итоге признались, давая показания по делу Горячева, и очевидно, надеясь на поблажки.

Это совсем сухо. Нам с коллегами непросто дался этот суд. Слушали вранье, зная, как все было на самом деле. Слышали смешки. Видели лица.

Поэтому не верю я Хасис и теперь, когда она говорит про жалость к Насте, одновременно совершенно спокойно оправдывая убийство Стаса Маркелова, который для нее по-прежнему, даже убитый, враг. Врагом была и Настя, придерживающаяся тех же антифашистских взглядов, что и Стас.

Что ясно - четко просвечивающее желание Хасис после 16 лет тюрьмы вписаться в сегодняшнюю российскую повестку. Как точно заметил Артур Соломонов, символично, что свой первый выход в паблик она начала с высокой ноты. В первую очередь пособница в убийствах учит нас традиционным ценностям (семья, вера, борьба с врагами) и говорит о важности СВО, куда она хотела отправиться еще из колонии.

И что-то подсказывает, что в нынешней эпохе, которую переживает страна, она успешно займет свою нишу. Ведь да, мечтала именно о такой России...

Илья Барабанов

Я на всю жизнь запомню свой первый звонок с Петровки, 38, когда меня пригласили как свидетеля на допрос по делу об убийстве Стаса Маркелова и Насти Бабуровой. Вместе с адвокатом я провел там два битых часа, которые следователь одним пальцем пытался тыкать в клавиатуру и печатать, что по существу дела мне сообщить нечего, потому что я просто ходил в тот же компьютерный класс, с Настей был знаком таким образом, и поэтому они нашли мой номер у нее в телефоне.

Спустя 16 лет Ксения Собчак выпустила первое после освобождения интервью с Евгенией Хасис. Я проснулся в 9 утра, сразу его включил, и мне до сих пор от него немного физически больно.

Почему? Потому что возникает ощущение, что на свободу после стольких лет вышел победитель. Да, ей немного жалко Настю и ее родителей. Но Маркелов получил по заслугам и в принципе, в нынешней России Евгения могла бы и пойти на выборы в Госдуму следующего созыва от какой-нибудь ЛДПР.

И страна, в которую она вышла, это буквально то, за что они с Тихоновым и боролись. Да и Никита, не будь таким лохом, и не получи ПЖ, с которым на СВО не отпускают, как известно, вполне мог бы сейчас бегать вместе с какой-нибудь "Эспаньолой" или даже во главе ее и рассказывать школьникам, что такое патриотизм. А свидетельствовавший против него на суде Илья Васюнин был бы у него пресс-офицером.

Там нет никакого раскаяния

Там нет никакого раскаяния. И все сделано вполне в жесткой логике нынешней российской власти. Возьмись Никита за пистолет не в январе 2009-го, а в феврале 2022-го - был бы сейчас кавалером ордена Мужества, ну и какие там еще плюшки положены.

Я все это слушал, мне правда было просто физически плохо, но вот жизнь так повернулась, что мы оказались в этом таймлайне. А Ксению Анатольевну можно только поздравить с очевидным журналистским успехом.



Masha Borzunova

Дело БОРН – это первое серьезное судебное дело, которым я занималась на "Дожде". Тогда я познакомилась со многими знакомыми и друзьями жертв неонацистов, все больше узнавала, что происходило на московских улицах в нулевые, а ещё как это вообще стало возможным, как в борьбе между неонацистами и антифа власти явно сделали ставку на первых и всячески создавали почву для таких, как БОРН. Обвинения в том, что они буквально руководили неонацистами, конечно, притянуты за уши, но справедливы обвинения в том, что в АП явно им подыгрывали и помогали чувствовать себя более свободно, следуя своим циничным расчетам.

И это подтверждает и Евгения Хасис, ближайшая соратница Никиты Тихонова. Спустя 16 лет, которые она отсидела за соучастие в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, Хасис вышла на свободу и дала интервью Ксении Собчак. В нем она как раз и рассказывает о роли АП во всем этом, в том числе как приближенные к власти помогали ультраправым получать гранты.

А ещё она рассказывает о том, что в ультраправую среду попала из-за большой любви к Никите Тихонову, лидеру БОРНа, из-за этой любви и в преступлениях помогала, и особо старалась не перечить. Собчак тут очень к месту зачитывает часть прослушки Тихонова и Хасис, в которой создается совершенно обратное впечатление – если Тихонов и вовлек Хасис во все это, то более идейной, яростной и радикальной во всем этом кажется, скорее, она. При этом не удивлюсь, если Хасис после всех этих лет и, судя по всему, большой обиды на Тихонова сама себя убедила и верит, что он причина всех её бед. Реальность всё-таки выглядит по-другому.

Хасис кажется очень хитрой, а её поведение продуманным

Хасис кажется очень хитрой, а её поведение очень продуманным – во время интервью она будто говорит то, что от нее хотят услышать. Говорить то, что от нее хотят услышать, за эти годы она научилась и делала это неоднократно во время следствия и процессов по делу неонацистов. Ну и я это наблюдала лично: ещё тогда она казалась очень расчетливой, такой кажется и сейчас. Ломается она на одном моменте: когда разговор заходит об убийстве Станислава Маркелова. Хасис пытается доказать, что убийство Маркелова было обоснованным и использует новомодные формулировки про "дискредитацию армии", говоря о делах адвоката по расследованию преступлений российских военных в Чечне. Получается что-то вроде, что убивать, может, и не стоило, но было, за что. Поэтому Хасис я не то, чтобы верю.

Получается что-то вроде, что убивать, может, и не стоило, но было, за что

Многие начали писать, что Хасис вышла победительницей и в страну, за которую она и боролась, мне это кажется какой-то патетикой, не совсем имеющей отношение к реальности (все-таки в нулевые они были тоже во вполне себе подходящей реальности и тот факт, что власти ультраправым давали денег и помогали организовывать концерты ультраправых групп у Кремля, это доказывает). Ну и то, что такие люди выходят на свободу, тоже ничего о духе времени, так сказать, не говорит: Александр Паринов вон свободно себе живет в Украине и, скорее всего, воюет где-то недалеко от батальона "Азов". А Алексей Барановский, который выгораживал Хасис и вместе с ней помогал неонацистам, теперь публичное, так сказать, лицо, работающее с Ильей Пономаревым, то есть находится он совершенно с другой стороны, а про его старые знакомства вспоминать как бы не принято – с кем не случается ошибок. Так что, этот "дух времени" неплохо так разбросало по разные стороны фронта и неплохо он и там, и там пригодился. Пригодится ли Хасис со стороны российской – посмотрим, но пока я, если честно, сомневаюсь.



Александра Гармажапова

Посмотрела (за вас) интервью нацистки Евгении Хасис, отбывшей 16 лет за соучастие в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Хасис де-факто подтвердила, что на свою деятельность "Боевая организация русских националистов" (БОРН) получала финансирование из Кремля.

Какая неожиданность, да?

(сарказм)

Но главное – она не раскаивается в убийстве Маркелова, потому что правозащитник, будучи "ярким представителем либеральной движухи", "перешёл черту" и своими взглядами на войну в Чечне "как бы напрашивался".

Далее прямая речь Хасис:

"Такие люди, как Маркелов, говорили, что якобы российская армия на территории Чеченской Республики во время чеченской кампании совершала какие-то беспредельные поступки, военные преступления. Выражаясь языком современным, Маркелов откровенно дискредитировал действия российской армии во времена чеченской кампании. Ту часть общества, которая была настроена патриотично, эти высказывания задевали очень сильно".

Хасис произнесла эти слова с нескрываемой яростью, что подтверждает – она ни капли не сожалеет о случившемся. Впрочем, себя ей очень жалко.

Комментируя дело полковника Юрия Буданова, который обвинялся в изнасиловании и убийстве в 2000 г. 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой (сторону потерпевших представлял как раз Маркелов), Хасис заявила: "Почему я, будучи патриотом своей страны, должна ставить под сомнение слова боевого полковника, [который не признавал свою вину]?"

Что же Хасис понимает под словом "либеральный"? Правильно: гуманизм.

Описывая, как её сожитель, основатель БОРНа Никита Тихонов, отреагировал на то, что его соратники отрезали голову таджикскому мигранту (Тихонов не ужаснулся, а лишь удивился), она отметила: "Я бы не сказала, что он проявил какие-то либеральные моменты. Скорее, был просто удивлен".

Ах да, разумеется, она обеими руками за проведение "СВО", т.е. за "денацификацию Украины".

А я напомню, что именно говорил Станислав Маркелов, которого убила эта новоявленная поддержантка "СВО".

"Я устал от того, что открываю уголовные дела и первым же пунктом обвинения идёт то, что человек является представителем движения антифа. Нам нужна защита от нацистов! Нам нужна защита от мафиозных властей!" – подчёркивал адвокат.

Как верно заметил в своём посте Илья Барабанов, от интервью Хасис физически плохо, ибо ощущение, что на свободу вышел победитель.

Ekaterina Markhuliya

Посмотрела несколько нарезок интервью с Хасис. Вот как мы до такого дожили? В 2009 году она была соучастницей убийства моей подруги, а сейчас, холёная, раздает интервью на многомиллионную аудиторию. Что в ней не изменилось за эти 16 лет, помимо гнилого нутра, – так это ее надменная змеиная рожа, с которой она рассуждает, кто и что заслужил. Что на суде чувствовала себя хозяйкой жизни, что в тюрьме отсидела как королева. Возможно, сделает карьеру в политике, станет новой элитой. Даже при её судимости в текущих условиях вай нот. Впрочем, чем бы эта тварь ни занималась – всё у нее будет путем. Такие, к сожалению, не пропадают.

Многие пользователи соцсетей с сарказмом отмечают, насколько хорошо "сохранилась" Хасис за 16 лет в колонии и подозревают, что она не просто сотрудничала с администрацией исправительного учреждения, но и была специально "подготовлена" для публичного появления после освобождения. Выше уже звучало имя Надежды Толоконниковой из Pussy Riot, которая отбывала наказание в той же мордовской ИК-14 – в 2014 году Толоконникова пожаловалась на условия содержания в ней и подала заявление о превышении должностных полномочий начальником колонии Юрием Куприяновым. По одной из версий, делу не дали ход в том числе и благодаря показаниям Хасис, вступившейся за тюремное руководство и опровергавшей обвинения Толоконниковой.



Впрочем, есть люди, которые считают, что ничего постыдного в прекрасном внешнем виде Хасис после 16 лет отсидки нет, а нынешние ее заявления являются не более, чем частью "психологической защиты".

Сергей Ерженков

Посмотрел интервью Евгении Хасис. Странная у нас публика: большинство комментариев под видео, как на сельской ярмарке, обсуждают, как здорово выглядит женщина, которая из своих 40 лет 16 провела в мордовских лагерях. И журналисты, кто расследовал это дело, туда же: вышла победительницей, вернулась в мир, где ее идеи вдруг стали государственным мейнстримом (говоря об убийстве Стаса Маркелова, Хасис с ухмылкой заметила, что националисты придумали статью о дискредитации армии задолго до официальных властей). Как бы я ни относился к ее идеям, у меня язык не повернулся бы пожелать Хасис выйти сломленной и побежденной. Мне даже думать о таком неприятно. Если бы я увидел перед собой беззубую, раздутую от лагерной сырости женщину и почувствовав удовлетворение – значит, гниль во мне, значит, русская тюрьма победила. Это сладостное злорадство, желание измерять справедливость чужими увечьями – лакмус на человечность.

Хасис, конечно, далеко не та, за кого себя выдает в этом интервью. Если бы она действительно была жертвой обстоятельств – наивной девочкой, что по глупости втрескалась в плохого парня, и оттого угодившая в смертельный круговорот, – мы бы увидели ровно то, чего так жаждала публика: преждевременно состарившуюся, сломленную и замкнутую в себе женщину. Но она не такая. Она сохранилась именно потому, что была и остается продуманной, расчетливой и самодостаточной, - и любой, кто слушал их с Тихоновым кухонные прослушки, понимает это. Она прекрасно знала, на что шла. И то, что смерть Маркелова не вызывает у нее ни малейшего движения души даже спустя 16 лет, говорит о том, что, помимо беззаветной любви, она была заражена идеями. Любовную занозу она, кажется, действительно смогла из себя вырвать, но вот заноза идей сидит в ней глубоко под кожей.

При этом я не думаю, что, транслируя "жертвенную версию", она играет. Она действительно так хочет думать. Это своего рода психологическая защита. Человеку проще жить, когда он объяснил себе собственную биографию любовью; проще раздвоиться, а потом отстраниться от той глупой влюбленной девочки и поверить, что это "она", а не "я", наломала дров. Так психика, подсовывая оправдания, спасает душу от распада.

Досмотрев это интервью, я снова задумался о странных инверсиях судеб, о том, что есть платоновский мир идей – неподвижный и вечный, - и есть мы, люди, его теневые носители и временные пристанища. Мы привыкли себе льстить, что это человек - источник и проводник идей, но в действительности он – лишь случайный сосуд. Не мы выбираем идеи, но идеи выбирают нас. И, глядя на странно перепутанные судьбы фигурантов "Дела БОРН", я отчетливо понимаю, что на месте Тихонова вполне мог бы оказаться ныне респектабельный журналист "Комсомолки" Стешин, а на месте Горячева – бывший сотрудник АП Симунин или воющий за Украину Барановский, бывший воздыхатель Хасис, – и в этой альтернативной вселенной ничего, кроме исполнителей, не поменялось бы. Скажу больше. Я легко представляю уроженку украинской Шепетовки Матвиенко с косой, как у Тимошенко, и зажигательными речами о самостийности. И так же легко я вижу уроженца владимирских Новинок генерала Сырского, штурмующего Покровск уже не в составе украинской армии, а в составе российской.

Вечная платоновская идея живет. А человек – просто служит ей срок.

Некоторые несогласны и с популярным тезисом о том, что Хасис "вышла из колонии победителем" в "страну, о которой мечтала".

Ксения Лученко

Мне кажется, она либо действительно раскаялась, во всяком случае дистанцировалась от себя той, либо еще больший монстр, чем можно было представить.



Николай Митрохин

Смотрю распространяется очередная благоглупость. Хасис вышла в страну, к которой стремилась в 2009 году, когда её любовник убивал Стаса Маркелова и Настю Бабурину.

У людей, которые так думают, отсутствует базовое представление о том, чем был БОРН, одним из соорганизаторов которого был Тихонов. И чем уличные неонацисты, создавшие БОРН, отличаются от имперских националистов, ака Холмогоров.

Неонацистам всегда важнее раса, нежели государство. Поэтому они в "единении" со своими единомышленниками от Сан-Франциско до Неаполя (включая Одессу и Харьков), а российское государство считали "оккупационным" и потворствующим миграции. Неонацисты принципиальные противники "империи", поскольку империя - это про мультиэтничность. А для этих идеал – "чисто-русский" или ещё лучше "белый" уголок в любой части света.

Именно потому сторонников если не Тихонова, то Тесака куда больше в рядах российской эмиграции и вооруженной (украинскими спецслужбами) оппозиции, чем в нынешней российской армии или пропутинской политической тусовке. Один из ближних сторонников Тихонова - Алексей Барановский – пресс-секретарь Легиона "Свобода России" и с ним ручкаются топы российской либеральной радикальной эмиграции. А кто-то типа Волны и Чириковой – и вовсе в засос. Организатор неонацистского движения и тренер скинхедов по ножевому бою (т.е. как правильно резать людей в электричках) Демушкин и вовсе с теперь в российском оппозиционном лагере отвечает за "умеренный национализм". Рукопожатный дальше некуда.

Поэтому Собчак и полезла к освободившейся Хасис с интервью - узнала свою, оппозиционную среду образца 2012 года.

Это позор, граждане. Вместо того, чтобы тогда искать общий язык с этническими диаспорами и меньшинствами лидеры российского протеста под руководством Навального (да и Немцова, что говорить), решили, что в России всё будет "как в Украине" и что неонацисты, футбольные фанаты и прочие правые радикалы станут "силовым плечом". Но те не стали. Хотя бы в силу относительной малочисленности.

А то что Путин с Медведевым и Бастрыкиным стали "более лучшими националистами" – это заслуга не Дугина и Тихонова, а Гумилева и Солженицына, а также корпоративного сознания советского офицерства и гебухи. И вот это признать у российского оппозиционного лагеря духу не хватает от слова совсем. Потому как тогда придётся признавать проблемы в плане перспектив построения демократии с широкими социальными группами (военные, ВПК, "приграничные русские", казаки) и как-то с этим переопределяться. На, что, кажется, сейчас в российском оппозиционном лагере никто не готов.

Одним из особо запомнившихся многим моментов интервью стала реакция Евгении Хасис на новость о том, что ее бывший соратник по националистическому движению Алексей Барановский уехал в Украину и воюет на стороне ВСУ.

И конечно, как уже можно догадаться из процитированных выше постов, за сам факт этого интервью досталось крестнице Владимира Путина Ксении Собчак.

Мария Певчих

Послушала интервью Хасис. Собчак – ужасная интервьюерка. Хасис как была фашней, так и осталась: даже после 16 лет отсидки она почти прямо говорит, что адвокат Маркелов – предатель, "перешёл черту" и "напрашивался" (а Буданов и "его мальчишки" – герои России).

Илья Матвеев

Концепция брать интервью у маньяка, каннибала, серийного насильника и Евгении Хасис должна умереть. Вот бы до Собчак дошло когда-нибудь. Но я надежд не питаю.

Артур Соломонов

Символичненько. Собчак берет интервью у Хасис, вышедшей из тюрьмы убийцы Маркелова и Бабуровой. О чем же в первую очередь говорит, чему же учит нас преступница? Вы, конечно же, догадались: традиционным ценностям. Она почти сразу берет высокую ноту и заявляет о важности: семьи, веры, консервативных ценностей.

Словом, на свободу вышел еще один носитель идеалов.

Итог дискуссии дадим подвести журналисту Сергею Вилкову.

Сергей Вилков

Убийство Маркелова и Бабуровой – это финальная черта под субкультурно-политическими уличными войнами нулевых, кровавый тупик. Все это стало уже очень серьёзно, что участникам-то движей было понятно давно, антифу начали убивать как минимум с 2005 года. Антифа и анархисты свою точку поставили годом позже атакой на Химкинскую администрацию, несмотря на то что она уже вышла за рамки право-левого насилия, да и жертв не повлекла.

И вот Хасис, которая напрямую участвовала в подведении этой черты, спустя 16 лет выходит в мир, где все это уже не имеет никакого значения – каток Истории проехал далеко вперёд. Она, пусть и изменилась, но все еще живет теми событиями, горячо объясняет почему БОРН охотился на "чёрных ястребов" – *пта, кто сейчас вообще помнит, что это такое?

Есть популярное в либеральных кругах мнение, и Хасис будто бы сама мельком подходит к этому в разговоре с Собчак, что вышла она в стране, которую и хотела когда-то построить, соответствующую идеалам молодости (ее 16-летнюю отсидку это сделало бы еще бессмысленнее чем она была). Уверен, это не так, и сегодняшняя Россия во многих отношениях еще дальше от ее личной "праворадикальной утопии", чем была в 2009 году. Поэтому и интервью у нее берёт, внезапно, не Дмитрий Стешин.

Сегодняшняя Россия еще дальше от ее личной "праворадикальной утопии", чем была в 2009 году

И даже если представить самое фантастически удачное для Хасис развитие событий: система начинает ее продвигать, она становится публичным лицом какой-нибудь Русской общины, попадает в Общественную палату, вряд ли это похоже на то каким она видела когда-то свое желаемое будущее. Думаю, ничего подобного не будет. Хасис сейчас никому не нужна – ни в России, ни тем более за ее пределами, в том числе системным националистам. Слишком несмываемое пятно на ней даже по их меркам, она буквально помогала убивать русских, этот образ не продашь аудитории. Баба она явно весьма хитрая, наверняка у нее хватает тайных симпатизантов, так что вряд ли совсем пропадет, но сюрпризов от ее новой жизни я бы не ждал.