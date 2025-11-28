Съезд - держитесь правее

В Москве прошёл "Русский идеологический форум". На нём обсуждали пути "возвращения Русского мира к Богу" и провозглашения Российской империи.

По мнению организаторов, образ России будущего неразрывно связан с "триединой русской нацией", пишет телеграм-канал "Осторожно, новости". Для формирования нации, говорят организаторы, нужно найти общую идею, которая ответит на вопрос о социальной справедливости. Утверждается, что "русская идея" не имеет ничего общего с нацизмом.

Правые течения набирают популярность в России. В середине сентября в Санкт-Петербурге на международный съезд приехали представители праворадикальных организаций из Франции, Германии, Италии, Мексики, ЮАР. Организаторы и лидеры форума – миллиардер-монархист Константин Малофеев и философ Александр Дугин – задумали его как "учредительную конференцию международной лиги антиглобалистов "Паладины".

Радио Свобода выяснило, что в съезде ультраправых организаций участвовал действующий депутат парламента Гамбурга от партии "Альтернатива для Германии" Роберт Риш, а также его бывшая коллега Ольга Петерсен, исключенная из AfD за связи с Россией. Оба попытались скрыть участие в конференции.

По данным исследовательского центра "Сова", в 2024 и 2025 годах русские националисты наращивали активность и становились заметнее в медийном пространстве.

В России становится популярной организация "Русская община". Она занимается облавами на мигрантов и проводит марши в российских городах - последний прошёл на этой неделе в Кирове.

После теракта в "Крокус Сити Холле" антимигрантские настроения в России усилились. Депутат Сергей Миронов предлагает ввести социальный рейтинг мигрантов, а тех, кто не знает русского, высылать из России.

Актёр Сергей Безруков оказался в центре скандала. Его обвинили в неуважении к народу Узбекистана. Жителей страны возмутило, что Безруков спародировал узбекский акцент, рассказывая о своём визите в Ташкент.

Как в России уживаются антимигрантские настроения, популярность ультраправых движений и декларируемая "борьба с нацизмом"? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с главным редактором "Новая газета Европа" Кириллом Мартыновым.



