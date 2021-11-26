Участник пикета в поддержку "Мемориала" получил 25 суток ареста

Суд в Москве арестовал на 25 суток участника пикетов в поддержку "Международного Мемориала" Алексея Беленкина. Об этом сообщил его защитник Денис Елисеев, направленный от проекта "ОВД-Инфо" (признан в России иноагентом).

Решение вынес в пятницу Пресненский районный суд. Беленкина признали виновным в повторном нарушении законодательства о митингах.

25 ноября, в первый день слушаний по существу иска Генпрокуратуры о ликвидации общества "Мемориал", у Верховного суда России задержали четырёх человек, которые пикетировали в поддержку правозащитной организации. Всего там собрались десятки активистов. Двоих задержанных оставили в ОВД на ночь до суда.

Ранее в ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы потребовали через суд ликвидировать "Международный Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал", обвинив их в нарушении законодательства об иностранных агентах, а в случае с правозащитным центром – также в поддержке экстремизма из-за списка политзаключённых, который ведёт организация.

Правозащитники называют действия властей политическим давлением и заявляют, что у российского руководства нет законных оснований для ликвидации организации.

Общество "Мемориал" было внесено в реестр НКО-"иноагентов" в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" – в 2014 году, став одним из первых НКО, признанных в России "иноагентами".

Главное направление деятельности общества "Мемориал" - сохранение памяти о жертвах сталинских репрессий. Также организация выступает в защиту политзаключённых.