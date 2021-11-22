"Гомерическое вранье". Штраф 150 тысяч – за пикет в поддержку "Мемориала"

Суд в Москве 22 ноября оштрафовал журналистку "Новой газеты" Викторию Ивлеву на 150 тысяч рублей за пикет в поддержку "Мемориала", структуры которого признаны в России "иностранными агентами". Ивлеву признали виновной в "повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий". Общественного деятеля Юрия Самодурова, который также участвовал в одиночном пикете, суд оштрафовал на 20 тысяч рублей. До этого они двое суток провели в отделе полиции.

Виктория Ивлева и Юрий Самодуров вышли на одиночный пикет на Пушкинскую площадь Москвы в субботу, 20 ноября. Они выступили в поддержку "Мемориала": ранее Генпрокуратура потребовала ликвидировать "Международный Мемориал", обвинив организацию в систематическом нарушении закона об иноагентах. Кроме того, прокуратура Москвы подала в суд иск о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" из-за того, что он якобы допускает оправдание деятельности сторонников террористических и экстремистских организаций.

Среди других пикетчиков также были те, кто выступал против политических репрессий, преследования политика Алексея Навального, преследования бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и против партии "Единая Россия". Одиночные пикеты в поддержку "Мемориала" шли уже неделю, и за все это время задержаний не было. По словам Виктории Ивлевой, она простояла с плакатом в руках около трех минут: полицейские начали задержания после того, как Юрий Самодуров передал журналистке плакат.

"Я пришла сменить Юру Самодурова, который стоит в “гражданской вахте” в поддержку “Мемориала”. Около 10 полицейских стояли и секли момент. Они просто ждали момент, когда Юра будет передавать плакат. И Юра – представляете, какой ужас, – вместо того чтобы положить плакат на землю, с которой я должна была его взять, просто передал мне его в руки. И это послужило поводом нашего задержания. Это то, чем занимаются полицейские. Часть людей стояли с плакатами за “Мемориал”, часть – с плакатами “За свободу политзаключенным”, но участь нас всех постигла одинаковая", – рассказала Ивлева изданию "Такие дела".

Всего в тот день полицейские задержали 12 человек, около трех часов к Ивлевой и другим задержанным в ОВД "Лужники" не пускали адвоката. В итоге всех, кроме Ивлевой и Самодурова, отпустили из отдела полиции с обязательством о явке для составления протокола. Ивлеву и Самодурова оставили в ОВД до понедельника – на двое суток.

В защиту Ивлевой выступили многие известные люди: актриса Инна Чурикова, писатели Денис Драгунский и Людмила Улицкая, журналист Виктор Шендерович, политик Борис Вишневский, правозащитник Лев Пономарев и многие другие подали ходатайства в суд. За повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий ей грозил арест до 30 суток или штраф. Суд выбрал минимальный штраф, предусмотренный по этой части статьи, – 150 тысяч рублей.

"Сначала мою маму даже отпустили из ОВД, а потом оказалось, что ее все же оставляют до понедельника – до суда, – рассказал сын Виктории Ивлевой Игнат, который выступал в суде в качестве общественного защитника. – Ей сразу привезли еду, я привез ей одежду. У нее хотели забрать очки – потому что она "опасный преступник". Мне сказали "вы же сами понимаете", показывая на вены. Но потом мы отвоевали очки. К сожалению, на следующий день было воскресенье, и ей очень долго не давали телефон, чтобы позвонить. Я ходил в ОВД и писал жалобы, я ходил в прокуратуру, в Следственный комитет – это, конечно, ни к чему не привело.

У нее хотели забрать очки – потому что она "опасный преступник"

Мне никто ничего не объяснял. Мне всегда отвечали: "не я задерживал, я просто дежурный, вы же понимаете". Я говорил, что я не понимаю. Один человек пошел мне навстречу на Петровке: он позвонил и начал разбираться. Он сказал, что ее задержали, потому что у нее повторное правонарушение. Я все равно не понимаю, почему за повторное правонарушение нужно держать человека двое суток на выходных в отделении, почему нельзя отпустить человека под подписку и дать ему шанс явиться в суд. Учитывая, что это известный журналист, публичный человек, за которого много людей готовы поручиться. Учитывая возраст моей мамы и состояние здоровья. Почему-то если ты совершаешь правонарушение, за которое тебе грозит до двух лет свободы, ты можешь выйти под подписку и гулять. А если ты стоишь на улице с плакатом, то нет уж – посиди в ОВД. Почему ее не отвезли к дежурному судье на выходных, я тоже не знаю. Я подал заявления, но я не жду особо ответа".

Общественного деятеля Юрия Самодурова суд оштрафовал на 20 тысяч рублей. В протоколе, который составили полицейские, говорилось, что Самодуров нарушил закон о митингах во время пикетов на Пушкинской площади, потому что он был инициатором раздачи плакатов. И Ивлева, и Самодуров заявили после суда, что полицейские солгали в протоколах и они не нарушили никаких законов, участвуя в одиночном пикете.

"Вика подошла ко мне в пикет на Пушкинскую площадь в 13.10, – говорит Юрий Самодуров. – Через три минуты после того, как она встала с плакатом, на нас двинулась эта масса во главе с полковником и задержала. Нас поместили в автозак в 13.15. В протоколе об административном правонарушении написано, что с 14 до 15 часов Самодуров руководил раздачей плакатов на Пушкинской площади, организовывал массовый пикет. Мы все рассказали судье, и на нее это все произвело впечатление. Я ей объяснил, что предыдущие шесть дней пикет проходил в то же самое время, и полицейские каждый раз подходили, проверяли документы, фотографировали плакат. В день, когда нас задержали, все было ровно то же самое. В протоколе написано вранье о том, что меня предупредили, что я что-то нарушаю. Вранье гомерическое. Трое полицейских подписали это вранье".

Виктория Ивлева заявила, что обжалует это решение в Мосгорсуде, она также планирует обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с тем, что ее и Самодурова продержали двое суток в камере ОВД.

23 ноября в Москве начинаются судебные заседания по искам о ликвидации "Мемориала", в поддержку которого активисты проводили одиночные пикеты. Завтра Мосгорсуд проведет подготовку по иску о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" и будет назначена дата рассмотрения иска по существу. Заявление о ликвидации "Международного Мемориала" Верховный суд рассмотрит 25 ноября.