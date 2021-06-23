Участник Pussy Riot Александр Софеев арестован на 15 суток

Суд в Москве назначил по 15 суток ареста участнику Pussy Riot Александру Софееву и фотографу Дмитрию Воронцову по обвинению в мелком хулиганстве. Об этом Софеев написал в инстаграме.

Их задержали в ночь на 22 июня возле дома Софеева. По словам адвоката, в рюкзаке у активиста нашли бутылку вина, и вменили употребление алкоголя и появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Однако после того как адвокат Мансур Гильманов подал ходатайство о медосвидетельствовании Софеева и Воронцова, и у обоих не было обнаружено состояния алкогольного опьянения, полицейские переделали протоколы на мелкое хулиганства. Все рапорты переписали задним числом, сфальсифицировав материалы административного делопроизводства, рассказал Гильманов "МБХ медиа".

Вчера были задержаны участницы Pussy Riot Люся Штейн, Анна Кузьминых и Мария Алёхина, а также глава московского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" Ольга Шалина. На Алёхину и Штейн составили протоколы о неповиновении полиции, им также грозит до 15 суток ареста. По словам адвоката, Алёхину задержали, когда она ехала в такси на вакцинацию. Полицейские заявили, что она якобы готовила акцию к годовщине начала Великой Отечественной войны. Откуда у полиции такая информация они не объяснили.

21 июня суд в Москве арестовал на 15 суток ещё одну участницу Pussy Riot Веронику Никульшину по статье о неповиновении законным требованиям полиции. Активистка отказалась поехать в ОВД для дачи объяснений. Полицейские, согласно рапорту, собирались узнать, собиралась ли она срывать мероприятия Евро-2020 в Санкт-Петербурге.