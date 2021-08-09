Участника акции 23 января в Москве осудили на полтора года колонии

Суд в Москве приговорил участника акции 23 января Александра Федерякова к одному году и шести месяцам колонии общего режима по делу о распылении баллончика в сотрудника ОМОН. Об этом сообщает "Медиазона".

Федерякова признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Свою вину он не признал. Адвокат осуждённого заявил, что приговор будет обжалован. Прокуратура требовала для Федерякова четыре года лишения свободы.

Адвокат Федерякова отмечал, что в качестве доказательства приводят видеозапись, на которой участник митинга в куртке, похожей на куртку его подзащитного, находится рядом с бойцом ОМОН в момент распыления баллончика. Пострадавший сотрудник правоохранительных органов заявил на допросе, что не видел нападавшего и не сможет его опознать.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил к трём с половиной годам колонии общего режима участника акции 31 января Павла Грин-Романова. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, Грин-Романов распылил в лицо сотруднику ОМОНа газовый баллончик.

В апреле этого года суд в Липецке приговорил местного жителя Сергея Павлюткина к году колонии-поселения, признав его виновным в применении насилия к сотрудникам полиции на акции 23 января. По версии следствия, он распылил в полицейских баллончик.

Акции протеста в поддержку задержанного после возвращения в Россию и отправленного в колонию Алексея Навального прошли 23, 31 января, 2 и 14 февраля во многих городах России. После них были задержаны более 10 тысяч человек. Многим из них назначили административные аресты и штрафы. Заведены не менее 90 уголовных дел, несколько участников акций уволены с работы.