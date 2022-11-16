Участники саммита G20 согласовали итоговую декларацию

Участники саммита "Большой двадцатки" (G20) выпустили итоговое коммюнике. В совместной декларации говорится, что большинство из них осудили войну в Украине, но "были и другие мнения".

Согласно заявлению G20, большинство участников саммита "решительно осуждают войну в Украине и подчёркивают, что она вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет нестабильность в мировой экономике". Война в Украине сдерживает глобальный экономический рост, разгоняет инфляцию, нарушает цепочки продовольственных поставок, увеличивает дефицит топлива. Однако были представлены и "другие мнения и различные оценки ситуации и санкций", отмечается в коммюнике.

Помимо этого, в декларации участники саммита заявляют о недопустимости применения ядерного оружия и угрозы им, поддерживают идею о "беспрепятственных поставках продовольствия, зерна и удобрений из Украины и России", а также обещают бороться с изменением климата.

Кроме того, участники саммита среди прочего пришли к консенсусу по вопросам биоразнообразия, культуры, туризма, цифровых технологий и борьбы с пандемиями. Также в коммюнике неоднократно упоминается защита прав женщин, молодёжи, мигрантов и людей с инвалидностью.

"Мы по-прежнему привержены подходу, ориентированному на человека, – инклюзивному, справедливому и устойчивому – который ведёт к

большей социальной справедливости, достойной работе и социальной защите для всех", сказано в декларации.

Глава российской делегации министр иностранных дел Сергей Лавров не присутствовал на итоговом заседании G20: он покинул саммит ещё вчера. От России коммюнике одобрял министр финансов Антон Силуанов.