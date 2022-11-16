Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Участники саммита G20 согласовали итоговую декларацию

Участники саммита "Большой двадцатки" (G20) выпустили итоговое коммюнике. В совместной декларации говорится, что большинство из них осудили войну в Украине, но "были и другие мнения".

Согласно заявлению G20, большинство участников саммита "решительно осуждают войну в Украине и подчёркивают, что она вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет нестабильность в мировой экономике". Война в Украине сдерживает глобальный экономический рост, разгоняет инфляцию, нарушает цепочки продовольственных поставок, увеличивает дефицит топлива. Однако были представлены и "другие мнения и различные оценки ситуации и санкций", отмечается в коммюнике.

Помимо этого, в декларации участники саммита заявляют о недопустимости применения ядерного оружия и угрозы им, поддерживают идею о "беспрепятственных поставках продовольствия, зерна и удобрений из Украины и России", а также обещают бороться с изменением климата.

Кроме того, участники саммита среди прочего пришли к консенсусу по вопросам биоразнообразия, культуры, туризма, цифровых технологий и борьбы с пандемиями. Также в коммюнике неоднократно упоминается защита прав женщин, молодёжи, мигрантов и людей с инвалидностью.

"Мы по-прежнему привержены подходу, ориентированному на человека, – инклюзивному, справедливому и устойчивому – который ведёт к
большей социальной справедливости, достойной работе и социальной защите для всех", сказано в декларации.

Глава российской делегации министр иностранных дел Сергей Лавров не присутствовал на итоговом заседании G20: он покинул саммит ещё вчера. От России коммюнике одобрял министр финансов Антон Силуанов.

  • Саммит "Большой двадцатки" проходил на индонезийском острове Бали с 15 по 16 ноября. Перед его началом участники не стали делать совместную фотографию – как сообщает The Guardian, из-за присутствия на мероприятии российской делегации.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG