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Участников съемки на фоне собора будут судить за оскорбление чувств верующих

Блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову, которые имитировали секс на фоне храма Василия Блаженного, будут судить за оскорбление чувств верующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Рассмотрение уголовного дела начнется 28 октября, статья предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года.

В конце сентября Руслан Бобиев выложил в своем инстаграме фотографию с Чистовой, где она стояла перед ним на коленях в куртке с надписью "полиция", имитируя оральный секс. В кадр попал православный собор Покрова Пресвятой Богородицы, более известный как храм Василия Блаженного.

30 сентября МВД распространило видеозапись, где Бобиев извиняется за фотографию. "Я фоткался возле храма, я извиняюсь, я искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду, клянусь", – сказал он на записи. Участников съемки арестовали на 10 суток за неповиновение полиции. Суд также постановил выдворить Бобиева из России.

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