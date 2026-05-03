Участница "Алого лебедя" подтвердила, что была на видео ФСБ

Участница телеграм-канала "Алый лебедь", в котором обсуждалась подготовка митингов против блокировок Интернета в России, София Чепик подтвердила RusNews, что именно она была на видео ФСБ, которым спецслужба проиллюстрировала своё сообщение о задержании людей, якобы готовивших теракт против руководства Роскомнадзора.

Чепик, как выяснил RusNews, в момент записи видео находилась под административным арестом на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. Арестована она была 20 апреля, 3 мая она вышла на свободу. Сообщение и видео о предотвращении покушения на руководство Роскомнадзора ФСБ опубликовала 24 апреля.

Уже тогда комментаторы обратили внимание, что голос девушки на видео ФСБ, представленном как "оперативная съёмка", похож на голос Чепик. При этом мать девушки утверждала, что она не задержана и находится дома.

Как рассказала Чепик RusNews, текст она зачитала под давлением сотрудников силовых структур, которые его и подготовили. "То, что я говорила на видео, это все был заученный текст, который мне сказали сказать на видео. Я даже не знала, о чем я говорю. Сказали, что мне это якобы поможет", - объяснила Чепик, отметив, что была в сильном стрессе.

ФСБ 24 апреля сообщило о задержании семи человек в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле, которые якобы готовили теракт против руководителей Роскомнадзора. Еще один подозреваемый был убит (в терминологии ФСБ "нейтрализован"). О каких людях идёт речь, Чепик не знает, сама она, судя по тому, что вышла на свободу без предъявления уголовных обвинений, в число семи задержанных не входит.

В телегрка-канале "Алый лебедь" публиковались материалы о подготовке митинга на Болотной площади в Москве 29 марта. Власти отказали в его согласовании, а предполагаемых администраторов канала задержали, некоторые уехали из России. 29 марта на Болотной задержали 14 человек, при том, что никакой акции протеста там не было.