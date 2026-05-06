Участница чата "Алый лебедь" София Чепик уехала из России

Участница чата против блокировок интернета "Алый лебедь", 20-летняя активистка София Чепик уехала из России, сообщает "Верстка" со ссылкой на саму девушку.

"Я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Чувствую себя в безопасности, мне так на душе хорошо и спокойно впервые за долгое время. Не страшно, не тревожно", – цитирует издание слова Чепик.

Собеседница рассказала, что ей удалось уехать без каких-либо сложностей, только на одной из границ ее опрашивали дольше, чем остальных.

20 апреля Софию Чепик арестовали на 15 суток, обвинив в нарушении общественного порядка. А 24 апреля ФСБ России сообщило о предотвращении теракта в отношении руководителей Роскомнадзора и задержании семи человек в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. Спецслужба утверждала, что один из подозреваемых оказал вооруженное сопротивление и был убит. К пресс-релизу прилагалось видео якобы с оперативной съемки, правозащитный проект "Первый отдел" предположил по голосу, что на нем была Чепик.

Выйдя на свободу 3 мая, девушка подтвердила, что сотрудники ФСБ снимали ее для ролика и заставили ее произнести текст под угрозами: "Мне зачитывали новости про терроризм, а я не знала, о чем речь. Я состояла в чате, я даже не знала, что я администратор".

Сообщество "Алый лебедь", состоявшее из телеграм-канала и чата, появилось в середине марта 2026 года после начала масштабных блокировок мобильного интернета в России. Его участники подавали заявки, пытаясь согласовать 29 марта акцию против блокировок, но везде получили отказы и несанкционированных акций проводить не стали.