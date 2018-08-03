"Спецприемник – не курорт". Участники Pussy Riot вышли на свободу

Четверых участников панк-группы Pussy Riot отпустили из полиции под обязательство о явке после того, как Хамовнический суд Москвы не стал рассматривать возбужденное в отношении них административное дело и вернул его в полицию для устранения недостатков. Петра Верзилова, Веронику Никульшину, Ольгу Пахтусову и Ольгу Курачеву задержали на этой неделе на выходе из спецприемника, где они отбывали 15 суток ареста за акцию "Милиционер вступает в игру", проведенную во время финального матча чемпионата мира по футболу. Активистов обвинили в неподчинении полиции и организации публичного мероприятия без подачи уведомления.

15 июля четверо участников панк-группы Pussy Riot, одетые в полицейскую форму, выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве. Они заявили, что цель акций – добиться освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах. Время следующего судебного заседания пока не определено.

О 15-ти сутках ареста и целях акции "Милиционер вступает в игру" Радио Свобода рассказал один из ее организаторов и участников Петр Верзилов:

Конечно, спецприемник - не курорт, там не хватает воздуха, там жарко

– Все было достаточно спокойно. Претензии – всегда к органу, который задерживает, арестовывает и ходатайствует об аресте. В данном случае это отдел полиции "Лужники" ГУВД Москвы. А сами условия в спецприемнике очень спокойные, с соответствующими правилами. Так бывает всегда, так было и в моем случае, это были спокойные две недели, можно было читать книжки, даже заниматься спортом во время часовой прогулки во дворе, в общем, вести такое размеренное существование. Конечно, спецприемник не курорт, тебе не хватает воздуха, там жарко, приходится быть изобретательным, чтобы принять некое подобие душа, который по правилам полагается всего лишь раз в неделю. Так что, конечно, несладко, но, как говорится, существовать можно.

– Какие отзывы о вашей акции вы получаете?

Ролик про 37 год стал документом эпохи

– Я, честно говоря, удивлен таким достаточно единодушным восхищением нашей акцией. Я не говорю о комментариях ботов в соцсетях, на Ютубе и в прочих местах, специальных людей, которые получают за это деньги за свои маленькие анонимные сообщения. Если брать конструктивные развернутые комментарии – я был удивлен, что они практически все положительные. Даже те, кто по какой-то причине не стали фанатами самого действия, хотя большей части понравилась и форма, и само выступление, были под впечатлением от видеоролика про 37 год, который стал уже документом эпохи. Это тоже важная часть нашей акции.

– Какова была главная цель этой акции, ее концепция? Почему в ней принимали участие именно четыре человека? И какова была роль каждого участника этой акции?

Задачей акции было привлечь внимание к проблемам правоохранительной системы

– Задачей акции было привлечь внимание к проблемам правоохранительной системы, к проблемам отсутствия политической конкуренции в России, к проблемам наличия политических заключенных. Собственно, все это взаимосвязанные вещи, поскольку, если нет политической конкуренции, то возникает проблема с полицией и судами, из проблем с полицией и судами возникают политические заключенные. И нам хотелось лишний раз объяснить всем, кто был на чемпионате мира, кто смотрел, и россиянам, и людям из-за рубежа, что такие важнейшие проблемы существуют в России, и о них нельзя забывать, наоборот, нужно бороться за то, чтобы эти вещи изменились. Что касается участников акции, тут не было каких-то особенных установок, была команда, были участники, была такая своеобразная рота полиции, в которой были люди разного звания, и вот они совершили такое действие – "Милиционер вступает в игру", как и была названа акция.

​– Вы не опасались злости футбольных болельщиков за то, что срываете финальный матч чемпионата мира по футболу? И какова была реакция футболистов, когда вы выбежали на поле?

Для нас важнее всего было мнение футболистов

– Честно говоря, для нас прежде всего было, конечно, важно мнение футболистов. Сборная Франции была фактически в восторге. Килиан Мбаппе, одна из восходящих звезд мирового футбола, в будущем, наверное, главная звезда мирового футбола, был очень воодушевлен, давал "пять" участникам на поле. И все французы вели себя в целом достаточно благодушно. Хорваты некоторые, которые были в игровом моменте, так скажем, отнеслись несколько более волнительно, потому что они действительно проигрывали на тот момент и пытались отыграться. Хотя другие хорватские футболисты, например, футболист Марцело Брозович, он стал таким полноценным веселым участником акции, потому что поднял с поля упавшую милицейскую фуражку, надел ее на себя и некоторое время так вот дефилировал по стадиону.

– Мы уже говорили о ролике, который попал в интернет сразу после вашего задержания. Полицейский там сожалеет, что не 37-ой год, ведет себя очень грубо, по-хамски, кричат. Вам было тогда страшно?

Мне было стыдно и неловко, что сотрудники полиции так себя ведут. Наша акция и про это

– Нет. Мне, как опытному человеку, много раз бывавшему в самых разных ситуациях с сотрудниками полиции, совершенно не было страшно. Мне было, скорее, несколько неловко и стыдно, что такая ситуация – чемпионат мира, штаб безопасности, и сотрудники полиции так себя ведут. И наша акция была, в том числе, и про это, она была про то, что сотрудники полиции чаще всего порочат российскую государственность и способствуют ее разрушению, а не охранению, как они, по идее, должны.

– В чем суть политического акционизма Pussy Riot? Насколько ваши методы эффективны в достижении тех целей, которых вы добиваетесь?

Любые методы, не причиняющие никому физической боли, важны

– Любые методы, не причиняющие никому физической боли, способствующие тому, чтобы о проблемах задумывалось очень большое количество людей и в России, и по всему миру, они, безусловно, важны. Важно, чтобы такие вещи случались, будь то митинги, другие публичные демонстрации, художественные акции. И конечно, если к событию приковано большое внимание, и оно проходит в дружественной форме, конечно, оно заставляет людей думать о поднятых проблемах, и это очень важно для изменения политической ситуации, сознания людей, для изменения будущего страны. Конечно, в этом плане и наша акция, и художественные формы других акций Pussy Riot успешно достигают своей цели.

– Панк-молебен "Богородица, Путина прогони" в 2012 году закончился реальными тюремными сроками для его участниц. Чувствуете ли вы какую-то моральную ответственность за то, что девушки тогда попали в тюрьму? И готовы ли вы к уголовному преследованию, скажем, за эту вот акцию?

Все всегда понимают свою ответственность, когда идут на художественное действие

– Я не думаю, что можно так ставить вопрос, что кто-то чувствует ответственность за то, что кто-то попадает в тюрьму. В группе нет каких-то лидеров или организаторов, как кому-то хочется думать. Это равноправный художественный коллектив, и все всегда прекрасно понимают свою ответственность, когда идут на какое-либо художественное действие. В данном случае проходил чемпионат мира, и мы отдавали себе отчет, что это подчеркнуто веселое, дружелюбное, карнавальное действие. И раз российская власть решила показать себя с лучшей стороны, хорошо себя проявить во время прекрасного карнавала чемпионата мира, мы сохраняли уверенность в том, что в данном случае эта линия будет продолжена. Ведь не хочет же российская власть опозориться и разрушить все те положительные вещи, о которых они говорили в течение этого месяца и этого чемпионата. Уголовное дело в отношении участников акции, безусловно, перечеркнуло бы абсолютно весь положительный имидж, наработанный за время чемпионата мира.

– Каковы ваши судебные перспективы? Известна дата очередного суда?

Новые материалы составлены безобразно

– Сегодня никаких судебных мероприятий быть не должно, полиция будет заниматься составлением новых материалов, работать с ними, вносить изменения. О последствиях говорить пока сложно. Потому что текущие новые материалы были составлены безобразно. Это признал Хамовнический суд, когда после долгого ожидания он отказался начинать заседание, вернул материалы в полицию, а мы были освобождены. С точки зрения юристов, согласно такому юридическому принципу идеальной совокупности, нельзя наказывать людей за одно и то же преступление по разным статьям, тем более когда они уже понесли наказание. А полиция пытается сделать именно это. И суд пока с ней не соглашается, – рассказал участник группы Pussy Riot Петр Верзилов.