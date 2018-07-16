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Грани времени

Футбол в эпицентре большой политики

RUSSIA – FIFA President Gianni Infantino, right, and Russian President Vladimir Putin greet each other as they attend the gala-concert dedicated to the closing of FIFA Soccer World Cup at the Bolshoi Theater in Moscow, July 14, 2018

Полиция проверяет акцию Pussy Riot во время финального матча чемпионата мира по футболу на наличие в ней признаков уголовного преступления. Об этом РБК рассказал источник в главном управлении МВД по Москве.

Эту информацию подтвердил собеседник в отделе полиции "Лужники", куда накануне вечером были доставлены задержанные участники акции. Четверо участников и участниц панк-группы Pussy Riot - Ольга Курачева, Ольга Пахтусова, Ника Никульшина и Петр Верзилов, одетые в милицейскую форму, выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве.

Возбуждены административные дела по статьям нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов. Участникам Pussy Riot грозит штраф или 15 суток ареста. Адвокат Николай Васильев подтвердил, что ночь после задержания участники акции провели в полиции и сейчас находятся там. По закону, до суда можно задерживать только на 48 часов.

Акцию Pussy Riot под названием "Милиционер вступает в игру", посвящённую политическим заключенным и незаконным арестам на антиправительственных митингах в России, обсуждают правозащитники Сергей Давидис, Сергей Шаров-Делоне, журналист Роман Доброхотов.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.

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