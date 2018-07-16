Футбол в эпицентре большой политики

Полиция проверяет акцию Pussy Riot во время финального матча чемпионата мира по футболу на наличие в ней признаков уголовного преступления. Об этом РБК рассказал источник в главном управлении МВД по Москве.

Эту информацию подтвердил собеседник в отделе полиции "Лужники", куда накануне вечером были доставлены задержанные участники акции. Четверо участников и участниц панк-группы Pussy Riot - Ольга Курачева, Ольга Пахтусова, Ника Никульшина и Петр Верзилов, одетые в милицейскую форму, выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве.

Возбуждены административные дела по статьям нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов. Участникам Pussy Riot грозит штраф или 15 суток ареста. Адвокат Николай Васильев подтвердил, что ночь после задержания участники акции провели в полиции и сейчас находятся там. По закону, до суда можно задерживать только на 48 часов.

Акцию Pussy Riot под названием "Милиционер вступает в игру", посвящённую политическим заключенным и незаконным арестам на антиправительственных митингах в России, обсуждают правозащитники Сергей Давидис, Сергей Шаров-Делоне, журналист Роман Доброхотов.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

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