Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину задержали в Москве спустя день после того, как она вышла из спецприёмника, где отбывала 15 суток арест. Об этом сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова.

По словам неназванного знакомого Никульшиной, который присутствовал при задержании, к ней подошли восемь сотрудников 2-го оперативного полка полиции. Они попросили её проехать в отдел с формулировкой "с документами что-то не в порядке".

21 июня суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Веронику Никульшину по статье о неповиновении законным требованиям полиции. Активистка отказалась поехать в ОВД для дачи объяснений. Полицейские задержали её, чтобы узнать, собиралась ли она срывать мероприятия Евро-2020 в Санкт-Петербурге.