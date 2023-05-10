Ученик Геббельса. Юрий Векслер – об экспортном продукте

В 2002 году по журналистским делам я отправился на книжную ярмарку во Франкфурте. Войдя в зал России, удивился: везде, куда ни глянь, висели портреты Владимира Путина, на стендах стояли книги "Владимир Путин. История жизни" и "Владимир Путин. Путь к власти". Книги были новые, и в зале находился автор двухтомника Олег Блоцкий. Но ещё более меня шокировал экран, на котором сменяли друг друга физиономии в нацистских униформах без титров и звукового сопровождения. Это были иллюстрации к книгам Блоцкого, и воспроизводили они портреты советских героев невидимого фронта, которым как бы наследовал Путин. Но откуда столько Штирлицев, когда сам Штирлиц был выдуманной фигурой?

Я начал разговор с автором двухтомника с вопроса: Россия всё-таки не Северная Корея и Путин не Ким Чен Ир, не шокирует ли вас лично оформление зала, этот северокорейский стиль? "У нашей страны до сих пор успешными предметами экспорта были только газ и нефть, – ответил Блоцкий. – Ну, может быть, ещё оружие… Маловато для такой страны. И вот теперь у нас появляется новый экспортный продукт – президент Владимир Путин". Автор оказался прав, вскоре производством "президента на экспорт" занялись многие (например, немецкий политолог Александр Рар в своей книге "Лучший немец в Кремле"). Он и другие инженеры человеческих душ втюхивали западу образ Путина с человеческим лицом. Экспортная стратегия работала, бывший канцлер Германии Шредер даже назвал Путина в 2004 году "безупречным демократом".

Ответ на вопрос, кто будет решать, имеет ли та или иная страна право голоса, у Путина, несомненно, есть

Я не был очарован президентом России ни на минуту, помня, как Игорь Губерман в 2000 году рассказал мне, что Путин физиономически напоминает ему каждого из восьми следователей, с которыми он имел дело. В феврале 2014 года был разыгран спектакль с захватом Крыма, а 9 июля того же года Путин принял в Кремле делегацию раввинов зарубежных стран (Израиля, Германии, Франции и других), в ходе которой поведал о талантах главного пропагандиста нацизма Йозефа Геббельса. Во время своего монолога о попытках искажения истории президент произнёс слова, которые мгновенно процитировали все СМИ: "Ведь Геббельс же говорил: чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят. И он добивался своего, он был талантливый человек". Услышав похвалу Геббельсу после долгой путинской лжи о "зелёных человечках", я вспомнил проведённую в 1995 году выставку "Москва – Берлин", которая наглядно демонстрировала, как пропагандисты нацизма и большевизма учились друг у друга, копировали достижения друг друга. В необъявленном конкурсе на самую красивую военную форму конца 1930-х годов (время заключения советско-немецкого договора о ненападении, когда имело место братание и сотрудничество двух стран) победили, конечно, нацисты.

Фридрих Горенштейн в своей "Реплике с места" писал в 1998 году: "Популярный профессионально сделанный телесериал советского времени "Семнадцать мгновений весны". Режиссер Лиознова, автор сценария Семенов – оба "лица еврейского происхождения". Формально – это фильм о подвиге советского разведчика, действовавшего в СД (гитлеровской службе безопасности) под фамилией Штирлиц. Фактически – романтизация гитлеризма. Я не говорю о том, какую задачу ставили перед собой авторы. Но если учесть, что фильм поддерживали КГБ и сам Андропов, формально из-за разведчика Штирлица, а фактически, исподволь, потому что негласно в глубинах, в недрах советской службы безопасности, в тиши кабинетов и коридоров Лубянки опыт гитлеровской службы безопасности уважался и романтизировался, то становится понятен художественный "объективизм" сериала".

Удивительно ли, что в фильме роли гитлеровских палачей и изуверов, таких как начальник гестапо Генрих Мюллер, начальник эсэсовской разведки Шeлленберг, Борман... исполнялись знаменитыми, обаятельными, любимыми [зрителями] актёрами Броневым, Табаковым, Визбором все в том же стиле "объективизма", превратившем гнусных преступников и кровавых палачей в остроумных, обаятельных, внешне красивых персон. Да и сам "разведчик Штирлиц", роль которого исполнял не менее знаменитый и не менее обаятельный актёр Тихонов, весьма картинно носил чёрный эсэсовский мундир.

Советские разведчики действительно были, но только не Штирлицы и не в романтических СС-мундирах, а в неромантических пиджаках – Леопольд Треппер, Анатолий Гуревич, Рихард Зорге... В основном, кстати, это были либо евреи, либо немцы. Их вклад в борьбу с романтическими гитлеровскими кровопийцами велик. Велика и бесстыдная неблагодарность, которой им заплатили и советская власть, и воспитанный этой властью обыватель – в его простецком и в его "интеллектуальном" варианте. Подлинные факты их биографий намного интереснее надуманных приключений Штирлица. Но самый популярный киногерой – самозванец Штирлиц в СС-мундире в увлекательном состязании с обаятельным гестаповцем Генрихом Мюллером. Вот такое "объективничанье". Так лакировался нацизм".

Йозеф Геббельс в молодые годы был преисполнен восторженной любви к России, которую он под влиянием Фёдора Достоевского называл "священной страной". Считая большевистскую систему временным явлением, он писал в дневнике: "Преодолев её, Россия вступит на путь идеального социализма, который будет создан "новым человеком". Это событие должно произойти в тесном взаимодействии с Германией, возможно, в условиях военного противостояния, но не за страну или власть, а за "последнюю форму существования". С Востока идёт идея новой государственности, индивидуальной связи и ответственной дисциплины перед государством… Национальная общность – единственная возможность социального равенства… В России [возникнет] разрешение европейского вопроса". Узнав от Гитлера о плане нападения на СССР, Геббельс, по свидетельствам очевидцев, был очень расстроен, но подчинился фюреру.

Геббельс верил в перспективу развития нациoнал-социализма в России и объединение сил СССР и Германии. Думаю, что Путин знаком с этими мыслями восхвалявшегося им человека. Теперь, когда "путинопровод" в Европу взорван войной, ещё явственнее становится симпатия Путина к гитлеризму как системе. Мечту Геббельса он не оставляет, в последний раз президент России говорил о ней уже в разгар войны 27 октября 2022 года на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай": "Возможно ли создание единого гуманитарного, экономического пространства, да и региона с точки зрения обеспечения безопасности всех, кто проживает на этом огромном континенте, от Лиссабона до Владивостока? Конечно, да. Надежда умирает последней?.. Конечно, нужно создавать единое пространство во всех смыслах от Лиссабона до Владивостока, но это можно делать только с теми, кто имеет право голоса". Ответ на вопрос, кто будет решать, имеет ли та или иная страна право голоса, у Путина, несомненно, есть.

Юрий Векслер – журналист Радио Свобода, Берлин



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